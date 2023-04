Le PDG de Soins communs Manitoba démissionne

Soins communs a annoncé la démission de son président et directeur général, Adam Topp, dans un communiqué publié jeudi. Il occupait ce poste depuis deux ans.

Selon Soins communs, Adam Topp a assuré le leadership et a guidé l'organisation pendant une grande partie de la pandémie de COVID-19, la transformation continue du système de santé et la prestation quotidienne des services cliniques et administratifs au cœur du mandat de Soins communs

Adam Topp a commencé à occuper ce poste pendant le mandat de l'ancien premier ministre Brian Pallister et a continué à exercer ses fonctions pendant celui de sa successeure, Heather Stefanson.

Précédemment, il occupait le poste de directeur du programme de transformation du système de santé au Manitoba, ainsi que des postes de direction au Centre des sciences de la santé, à Winnipeg, et à l'Hôpital Sunnybrook, à Toronto.

De son côté, la ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon, a remercié Adam Topp, pour ses services. Les Manitobains peuvent être assurés qu'en cette période de transition, le système de santé sera là pour les patients , précise-t-elle dans un communiqué.

Cette démission a été annoncée après que les chefs de l'opposition ont reproché à Mme Gordon d'avoir refusé de lire un rapport commandé par Soins communs.

Celui-ci note qu'il y a plus de travailleurs de la santé épuisés au Manitoba qu'ailleurs au Canada et contient 30 recommandations visant à améliorer les soins de santé dans la province.

Le chef du NPD , Wab Kinew, a commenté la démission de M. Topp en affirmant qu'il semble être le dernier domino à tomber .

Tout le monde au Manitoba sait que les soins de santé sont en crise et que le gouvernement progressiste-conservateur de Heather Stefanson n'a pas pris les mesures nécessaires pour améliorer la situation , affirme-t-il.

Soins communs a procédé à la suppression de la biographie et du contrat de travail de M. Topp sur son site web.