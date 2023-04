Des citoyens d’Halifax exigent une loi pour protéger les piétons des trottinettes

Les membres de l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA) ainsi que d'autres citoyens ont exprimé leurs craintes au comité permanent des transports de la capitale néo-écossaise.

Ils croient que ces bolides sont un danger pour les personnes âgées et les personnes malvoyantes ou malentendantes.

Milena Khazanavicius, qui est aveugle, a témoigné avoir eu de nombreuses mauvaises expériences parce que les trottinettes sont tellement silencieuses qu'il est difficile de savoir qu'elles approchent.

Un utilisateur de trottinette électrique est passé juste à côté de moi sur le trottoir. Mon chien-guide est tombé par terre parce qu’il a eu peur , il était terrifié , a-t-elle raconté au comité.

Elle a ajouté que bien trop des utilisateurs de trottinette n’ont aucune idée qu'ils n’ont pas le droit de rouler sur le trottoir.

Milena Khazanavicius, qui est aveugle, voudrait des règles plus strictes pour encadrer l’utilisation des trottinettes électriques et protéger les piétons vulnérables. Photo : Radio-Canada / Emma Davie

Les trottinettes électriques sont considérées comme des bicyclettes en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur et doivent circuler dans les voies cyclables ou sur la chaussée. Les utilisateurs doivent également avoir plus de 14 ans et ne peuvent pas aller plus vite que 32 km/h.

Mais les citoyens qui ont parlé devant le comité ont rapporté qu’à Halifax, les utilisateurs roulent souvent illégalement sur les trottoirs sans casque et abandonnent les trottinettes de location en dehors des zones de stationnement appropriées.

Une trottinette électrique de l'entreprise Lime file dans les rues de Paris en 2019. Photo : Getty Images / AFP / Enzo Tribouillard

Milena Khazanavicius a souligné que certaines villes comme Paris ont interdit la location de trottinettes électriques. Même après avoir imposé une limite de vitesse à 10 km/h, la capitale française a rapporté 3 morts et plus de 400 blessés liés à ces bolides en un an.

C'est beaucoup. Et je ne pense pas que notre système médical puisse gérer cela en ce moment , a partagé Milena Khazanavicius.

Lui Greco un des membres de l’INCA à Halifax a déclaré que son groupe aimerait voir Halifax suivre l'exemple de Paris, mais si ce n'est pas le cas, les règlements de la ville devraient abaisser la limite de vitesse et exiger des marquages de la chaussée autour des aires de stationnement désignées pour les trottinettes.

Il a dit que toutes les aires de stationnement devraient toujours permettre un minimum de 1,8 mètre de trottoir dégagé.

Lui Greco a déclaré que la réglementation devrait aussi exiger aux fournisseurs de trottinettes électriques de réagir rapidement en cas de problème.

Les trotinettes électriques de location peuvent constituer des dangers lorsqu'elles sont abandonnées sur les trottoir. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

Le président du comité, le conseiller Waye Mason, a promis de discuter avec la police de Halifax d'une meilleure application des lois actuelles.

Il n'est pas juste que nous ayons encore cette discussion avec vous alors qu'il a déjà été déterminé qu'elles ne peuvent pas être sur les trottoirs , a-t-il dit lors de la rencontre.

Un rapport du personnel sur la façon dont Halifax devrait réglementer les trottinettes électriques devrait bientôt être présenté au comité.

La conseillère Patty Cuttell croit qu'il sera plus facile de tenir les fournisseurs de trottinettes responsables une fois qu'un règlement officiel sera en place.