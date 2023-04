Northern Pulp voudrait produire de l’électricité avec les arbres abattus par Fiona

Les responsables de l'entreprise propriétaire de l'usine Northern Pulp dans le comté de Pictou explorent la possibilité de vendre de l'électricité produite à partir de la combustion d'arbres tombés pour générer des revenus et aider a nettoyé les dégâts laissés par la tempête post-tropicale Fiona.

Les responsables de l'entreprise propriétaire de l'usine Northern Pulp dans le comté de Pictou explorent la possibilité de vendre de l'électricité produite à partir de la combustion d'arbres tombés comme moyen de générer des revenus et d'aider a nettoyé les dégâts laissés par la tempête post-tropicale Fiona l'automne dernier.

Le vice-président de l'énergie et du développement des affaires de Paper Excellence Canada, Carlo Dal Monte, explique que l'entreprise envisage de redémarrer la chaudière électrique de l'usine pour produire ce qu'elle appelle de l'énergie verte .

L'information est contenue dans une soumission à la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans le cadre de la demande de la société basée dans cette province, pour prolonger la protection contre ses créanciers jusqu'à la fin août.

Un grand nombre d'arbres ont été abattus par l'ouragan et cette fibre de bois doit être utilisée avant qu'elle ne se détériore , écrit Dal Monte dans un affidavit.

Sans usine de pâte en activité, la meilleure alternative viable consiste à utiliser cette fibre de bois pour produire de l'énergie de la biomasse.

Elbert Murray , constate les dommages causés aux arbres par la tempête post-tropicale Fiona sur sa terre à bois du comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Paul Palmeter

Dal Monte dit aussi que l'entreprise est en train de négocier avec une autorité énergétique locale pour un accord d'achat d'électricité. La viabilité du projet dépendrait de cet accord, mais aussi d’une évaluation environnementale et du renouvellement d'un accord d'approvisionnement en eau.

Un porte-parole de la société a refusé d'identifier l'autorité de l'énergie. Aucune des municipalités du comté de Pictou n'exploite un service public. Un porte-parole de Nova Scotia Power a déclaré qu'il n'était au courant d'aucune discussion avec l'entreprise concernant l'achat d'électricité produite à partir de la biomasse.

Le processus de médiation se poursuit

Le processus n'enlèverait rien à l'objectif principal de l'entreprise de redémarrer l'usine et ne retarderait pas le processus d'évaluation environnementale de l'usine explique Dal Monte.

La société doit revenir devant le tribunal vendredi pour sa demande de prolonger sa protection contre ses créanciers.

En plus de travailler à l'approbation d'une nouvelle installation de traitement des effluents et au redémarrage de l'usine, des documents judiciaires indiquent que l'entreprise continue de participer à une médiation non contraignante ordonnée par le tribunal avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Des manifestants en bateau devant la papetière Northern Pulp, le 6 juillet 2018. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

La société tente de parvenir à un règlement avec le gouvernement concernant les retombées de la loi de Boat Harbour, qui a fermé l'ancien estuaire de marée aux eaux usées de l'usine 10 ans avant l'expiration de son bail.

La compagnie a essayé d’obtenir l'approbation du gouvernement pour une nouvelle installation de traitement des eaux usées, mais n’a pas réussi et l'usine a fermé ses portes en 2020.

Les deux parties ont convenu de ne pas parler publiquement du processus de médiation, qui a débuté l'automne dernier, et ont également convenu de suspendre les querelles juridiques pendant le déroulement du processus. Les responsables de l'entreprise ont déclaré qu'ils pourraient poursuivre la province pour 450 millions $ de pertes présumées en raison de la fermeture anticipée de Boat Harbour.

Dal Monte indique dans son affidavit que l'entreprise a l'intention de continuer à participer à la médiation tant que la perspective d'une solution commerciale apparaît possible , mais indique également que si une résolution ne peut être trouvée dans les quatre prochains mois, l'entreprise et d'autres parties prenantes vont orienter leur attention vers un autre moyen de restructuration.