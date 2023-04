La majorité des travailleurs non essentiels a participé à la grève des fonctionnaires

Plus de 90 % des travailleurs non essentiels du plus grand groupe de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) ont participé à la grève au cours de la première semaine d’action syndicale, selon des chiffres du gouvernement.

En moyenne, 71 000 des 120 000 employés travaillant pour le Conseil du Trésor ont débrayé, selon les chiffres publiés par le gouvernement fédéral, jeudi soir.

Si l'on tient compte des 46 000 fonctionnaires fédéraux jugés essentiels et obligés de travailler, la grande majorité des fonctionnaires ayant le droit de faire grève - environ 96 % - ont participé au mouvement.

Dans une déclaration écrite, le Conseil du Trésor prévient que la collecte des données peut varier d'une organisation à l'autre et qu'elle continue d'être affinée. Il précise que le personnel en vacances ou en congé n'est pas compté parmi les travailleurs qui ont débrayé.

Le reste du personnel est constitué de travailleurs jugés essentiels, qui ont choisi de travailler ou qui sont en congé pour d'autres raisons.

Le gouvernement fédéral a publié le nombre d'employés qui ont suivi l’appel de l’ AFPC , détaillé par jour :

Mercredi 19 avril : 55 272

Jeudi 20 avril : 75 767

Vendredi 21 avril : 67 467

Lundi 24 avril : 77 720

Mardi 25 avril : 74 715

Mercredi 26 avril : 77 483

Ces chiffres représentent les fonctionnaires fédéraux travaillant pour le Conseil du Trésor, un groupe combiné de quatre unités de négociation représentant quelque 120 000 employés. Cela exclut les 39 000 grévistes de l'Agence du revenu du Canada.

L' AFPC n'avait pas répondu à une demande de commentaire au moment de publier cet article.

L'effet sur l'économie n'est pas clair, selon la ministre

S'adressant aux journalistes jeudi, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a déclaré qu'il n'y avait pas de chiffre précis quant à l'impact de la grève de neuf jours - l'une des plus importantes de l'histoire du Canada - sur l'économie du pays.

Elle a ajouté que la priorité du gouvernement était de parvenir à une entente.

Je sais que les Canadiens et les fonctionnaires ressentent l'impact de la grève. Nous respectons le droit de grève, mais nous devons trouver un moyen de la résoudre , a-t-elle déclaré.

La présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Le syndicat, qui s'est engagé à accroître les moyens de pression au début de la deuxième semaine de grève, s'est attribué le mérite de plus de 25 points d’intervention à travers le pays où les travailleurs ont ralenti le trafic, limité l'accès à des infrastructures critiques telles que les ports et bloqué l'accès à des bâtiments fédéraux.

Mercredi, l' AFPC a déclaré que les négociations étaient au point mort, en raison d’une impasse sur la question des salaires.

L' AFPC réclamait initialement une augmentation salariale de 13,5 % sur trois ans pour les membres du groupe dépendant du Conseil du Trésor, arguant qu'une telle augmentation était nécessaire pour suivre le rythme de l'inflation.

Le président national de l' AFPC , Chris Aylward, a déclaré mercredi à l'émission Power & Politics de CBC que le syndicat avait revu sa revendication à la baisse à deux reprises, sans toutefois préciser de combien.

Le Conseil du Trésor a répliqué la semaine dernière avec une offre de 9 % sur trois ans, citant une recommandation indépendante de la Commission d'intérêt public.

M. Aylward a déclaré que le syndicat n'accepterait pas cette offre.

Les négociations devraient se poursuivre jusqu'à vendredi.