Le projet de Centre multifonctionnel de Waterville se concrétise

Le projet de Centre multifonctionnel de Waterville, depuis longtemps dans les cartons, est devenu plus concret aux yeux de nombreuses personnes jeudi soir. Pendant une rencontre organisée à l'hôtel de ville, les citoyens ont en effet pu découvrir en détail les plans de transformation de leur ancienne église. Ces derniers incluent entre autres d’y installer des salles d’activité, une bibliothèque et un espace de création.

L’église comprendrait également une salle communautaire, ainsi qu’un local pour la Société d’histoire de Waterville.

Tous ces plans ont été élaborés en collaboration avec des acteurs clés de la municipalité, dont des bénévoles de la bibliothèque et des représentants du centre communautaire.

890 000 $ à débourser par la municipalité

Au total, le projet devrait coûter un peu plus de 9,3 M$, en incluant entre autres l’architecture, la mécanique, l’électricité ainsi que les taxes, et en tenant compte de l’inflation prévue dans les prochaines années. De ce montant, la municipalité devrait cependant avoir à débourser seulement 890 000 $, selon ses estimations, si ses diverses demandes de subventions se concrétisent.

Il y a une opportunité, et il ne faudrait pas la rater , a fait remarquer la mairesse de Waterville, Nathalie Dupuis, pendant la rencontre.

« C'est un gros budget, donc il est toujours question d'être équitable, de respecter la capacité de payer de nos citoyens. Puis là, on arrive vraiment à un moment où les astres s'enlignent, puis on arrive à pouvoir croire qu'on peut aller chercher du financement qui est assez significatif pour réaliser un projet qui va être porteur pour l'avenir de Waterville. » — Une citation de Nathalie Dupuis, mairesse de Waterville

Pour payer sa portion du projet, la municipalité compte demander un règlement d’emprunt sur plusieurs années. Des règlements d'emprunt comme ça, ça marche par pourcentage qui est affecté en fonction de la valeur de la maison, mais au niveau du conseil, on a toujours visé une valeur d'autour de 50$ [à débourser par les citoyens]. C'est sûr que quelqu'un qui a une maison qui vaut beaucoup plus que la moyenne va être plus affecté, mais ce n’est pas ça qui va faire exploser le compte de taxes, pour un service qui va servir à l'année, puis pendant des années aussi , précise la mairesse.

Ajustements structurels

Le bâtiment de l'ancienne église est en relativement bon état. Il faudra cependant effectuer de nombreux travaux pour le remettre en état d’accueillir le public, a expliqué l’architecte ressource Rémi Petit lors de la rencontre de jeudi.

Structurellement parlant, l’église est bonne, est saine , a-t-il avancé.

Le vestibule de l’établissement sera cependant retiré et modifié, puisque celui qui est présentement en place, datant de 1940, cause une accumulation d’humidité.

Des puits de géothermie devraient également être installés pour permettre à Waterville de contrôler la température de l’édifice à moindre coût.

Presque l’ensemble des planchers de l'église par ailleurs refaits pour pouvoir supporter le poids des livres et des nouveaux espaces publics, en plus d’être insonorisés. Des fenêtres devraient aussi être ajoutées pour permettre de maximiser la lumière naturelle dans le bâtiment, et des gicleurs seront installés dans l’église pour la protéger contre les incendies.

Le projet inclut entre autres un nouveau vestibule pour le bâtiment. Photo : Source : Mire architecture/ municipalité de Waterville

Projet bien accueilli

De manière générale, le projet a été très bien accueilli par les personnes présentes jeudi.

Environ 70 citoyens sur les 2300 que comporte la petite municipalité se sont déplacés pour assister à la rencontre. La députée dans Saint-François, Geneviève Hébert, était notamment dans l’auditoire.

Plusieurs personnes ont félicité la mairesse pour le travail de son équipe dans ce dossier.

« Je suis vraiment enthousiaste, mais je suis surprise de voir que les gens adhèrent déjà au projet. Je m'attendais à voir plus de questions pointues sur le budget, un peu de négatif, car il y a toujours des gens qui sont contre, puis non. Les gens l'attendent, le projet. Je suis vraiment emballée. » — Une citation de Nathalie Dupuis, mairesse de Waterville

C’est plate de voir une église qui est vide puis qui ne sert pas. Toutes les bâtisses un peu abandonnées qui servaient à une fin collective de rencontre, je pense que ça va être beau , a quant à lui fait remarquer Jasmin Chabot, un résident présent à la rencontre.

Des bénévoles, dont la responsable du comité bibliothèque Carole Chassé, ont par ailleurs fait remarquer à quel point la nouvelle bibliothèque est attendue. Selon Mme Chassé, la bibliothèque actuelle compte 482 abonnés, soit plus de 20 % de la population de Waterville, et offre au-delà de 10 000 livres. Ces derniers ne peuvent cependant pas tous être exposés sur les tablettes par manque d'espace.

Moi, ça fait peut-être 25 ans que je suis impliquée à la bibliothèque. [...] On est très gâté par rapport à l'achat des livres si je compare à d'autres municipalités, donc on a une bonne écoute [de la municipalité]. Mais c'est sûr que les locaux, il fallait faire un gros move pour s'améliorer. On ne peut pas continuer comme on faisait, s'agrandir, par en dedans , souligne la bénévole.

Quelques questions ont par ailleurs été soulevées quant à la circulation qui sera engendrée par le nouvel espace, puisqu’une école est située à proximité. La municipalité a répondu être en contact avec le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

L’église de Waterville a été construite en 1919. La municipalité a été approchée dès 2010 pour réfléchir à son avenir, en raison d’une réduction importante du nombre de fidèles. Sa dernière célébration a eu lieu en 2016, et son contenu a été vendu à l’encan en 2019.

Il est encore trop tôt pour avancer des dates exactes de réalisation du projet, a avancé la mairesse de Waterville jeudi. Rémi Petit a toutefois estimé que le Centre multifonctionnel pourrait potentiellement ouvrir ses portes en décembre 2026. Comme elle dépend de différentes subventions, la bibliothèque pourrait quant à elle ouvrir en décembre 2027.