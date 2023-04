Repêchage de la NFL : l’attente se poursuit pour Matthew Bergeron

Bien que les simulations des experts s’accordaient dans les derniers jours pour une sélection en deuxième ronde, le colosse de 23 ans a affirmé jeudi après-midi avoir plusieurs indices laissant croire à un repêchage plus hâtif, en fin de première ronde.

À Victoriaville, où familles et amis étaient rassemblés pour soutenir le produit local, la tension a monté d’un cran à mi-chemin de la ronde initiale de l’encan amateur. À ce moment, quatre joueurs évoluant à la même position que Bergeron avaient été sélectionnés, permettant à la cinquantaine de supporters de rêver.

Le cellulaire toujours en main pour ne pas rater le précieux appel, Bergeron s’est levé à plusieurs reprises pour arpenter la salle de réception.

Matthew Bergeron Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Une attente qui semblait d’autant plus agonisante lorsque son nom alimentait les discussions des analystes à la télévision.

La nervosité a encore une fois fait un bond au moment où les Giants de New York devaient effectuer leur choix, au 24e rang. C’est en 2012, en regardant le Super Bowl XLVI auquel participaient les Giants, que Matthew Bergeron est tombé en amour avec le football. Mais les New-Yorkais ont plutôt jeté leur dévolu sur le demi de coin Donte Banks.

Quelques minutes avant que le dernier choix de la première ronde soit annoncé, la vedette de la soirée a commencé à distribuer les accolades, signe que le coup de téléphone qui changera sa vie attendra au lendemain.

Matthew Bergeron a remercié ceux qui sont venus le supporter. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Des éloges

Dino Baders, l’entraîneur-chef de l’Université de Syracuse, a fait le déplacement des États-Unis pour assister à la sélection de Matthew Bergeron, le mieux classé des quatre joueurs de l’Orange disponibles au repêchage de la NFL.

Le sympathique pilote n’a pas manqué de vanter l’éthique de travail de son ancien joueur de ligne offensive.

Il voulait vraiment apprendre. Il savait exactement ce qu’il voulait et il voulait être un joueur de la Ligue nationale de football. Et à partir du jour où il a mis les pieds sur le campus jusqu’au jour où il a eu son premier départ et jusqu’à aujourd’hui, il a toujours été concentré [sur son but].

Les habiletés du Victoriavillois sur le terrain ne sont pas les seules raisons de son succès, selon Baders. Le leadership de Matthew Bergeron dans le vestiaire a fait du capitaine un élément important dans l’alignement de l’Orange.

L'entraîneur-chef de l'Orange de l'Université de Syracuse, Dino Baders, et la mère de Matthew Bergeron Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Matthew ne parle pas beaucoup, mais quand il dit quelque chose, tout le monde l’écoute. Et ils sont mieux de l’avoir bien compris la première fois parce qu’il ne le répétera pas dans leur langue, qui est sa deuxième langue. Il a mené, il a demandé et il a reçu du respect. Ce fut un leader fantastique.

Geoffrey Cantin-Arku abonde dans le même sens. Son ancien coéquipier avec Syracuse a vu Matt progresser durant quatre ans d’une façon dont peu savent le faire. Physiquement, mentalement… Matt est prêt pour le prochain niveau. Je ne suis pas surpris, je suis juste content.

« Matt, il montre l’exemple pour les générations futures. » — Une citation de Geoffrey Cantin-Arku

Signe de la reconnaissance de Bergeron pour ceux qui ont marqué son parcours depuis les Vicas de l’école secondaire Le boisé, Rémi Giguère, entraîneur d’Équipe Québec, a été invité à célébrer à Victoriaville.

Les deux hommes sont restés très proches malgré la distance. Je dirais que c’est un meilleur humain qu’un joueur de football. C’est pas peu dire. C’est quelqu’un de très loyal, quelqu’un de très mature pour son âge, très présent pour sa famille. C’est quelqu’un qui est particulièrement incroyable , confie celui qui fait aujourd’hui partie du personnel d’entraîneurs des Carabins de l’Université de Montréal.

Une fierté pour Victoriaville

Première ronde, deuxième ronde… peu importe pour le maire Antoine Tardif qui accole déjà au premier Victoriavillois à être repêché dans la NFL l’étiquette d’ambassadeur pour la ville. C’est une histoire digne des contes de fées qui se réalise en ce moment. Un petit gars de Victo qui a fait son football avec les Vicas, qui a joué dans la NCAA, qui est devenu capitaine de son équipe et qui sera repêché dans la prestigieuse NFL. Pour tous les Victoriavillois, on est excessivement fier, et surtout Matthew c’est tellement un bel ambassadeur.