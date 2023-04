Pêche aux coques : garder la trace de ce patrimoine vivant

Bien qu’elle soit encadrée et pratiquée à très peu d’endroits en Gaspésie de nos jours, la pêche aux coques est considérée comme une tradition et une pratique notable des Gaspésiens et des populations mi’gmaw de la péninsule.

À notre grande surprise, on s’est rendu compte que c’était très peu documenté , raconte le professeur d’histoire au Cégep de la Gaspésie et des Îles au campus de Carleton, Michel Landry.

Une démarche de recherche documentaire a donc été entamée en 2020, conjointement menée par le Cégep de la Gaspésie et des Îles, l’Écomusée Tracadièche, le Laboratoire de recherche en patrimoine et le Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable (CIRADD), pour documenter cette pratique méconnue .

Dans un premier temps, un travail de recherche a été mené dans les archives, notamment du Musée de la Gaspésie, à la BAnQ et dans les Archives publiques fédérales.

La pêche aux coques est une pratique ancestrale et culturelle de la Gapsésie. (Photo d'archives) Photo : Archives du Musée de la Gaspésie

On s’est intéressé aux Mi’gmaw et aux premiers arrivants européens sur le territoire à travers les archives et les monographies de village, explique Michel Landry. On s’est rendu compte qu’il y avait des trous dans la ligne du temps et qu’on voulait aller plus loin.

Une quinzaine d’entrevues ont ensuite été réalisées, essentiellement dans la Baie-des-Chaleurs, pour aller chercher la part de documentation manquante.

Après ça, c’était la portion de mise en valeur de ce qu’on avait rassemblé comme information , poursuit l’enseignant.

Matérialiser le patrimoine immatériel

Le patrimoine matériel est tangible et peut se trouver sous forme d’églises, de quais, de phares ou encore de différents objets et vestiges. Le patrimoine immatériel, pour sa part, est souvent issu de la tradition orale et de la transmission du savoir, souvent de manière un peu moins concrète.

Le passé nous a légué beaucoup plus que le patrimoine matériel. Il nous a légué la langue, des accents, des savoir-faire, des pratiques traditionnelles qui constituent, finalement, du patrimoine immatériel ou, comme certains disent, du patrimoine vivant , explique M. Landry.

L’information récoltée au fil des recherches a été synthétisée et adaptée en capsules vidéo, en écrits, en balado ainsi qu’en fiches pédagogiques pour les enseignants du secondaire, notamment.

« On voulait qu’il reste une trace de notre démarche pour ne pas que ça devienne de la littérature grise tablettée après une démarche. » — Une citation de Michel Landry, professeur d’histoire au Cégep de la Gaspésie et des Îles et coordonnateur du Laboratoire de recherche en patrimoine

C’est un ensemble d’outils qui sont, dans une certaine mesure, autoportants, mais on souhaite que ce soit diffusé au plus grand nombre et on demeure disponible pour toute possibilité de collaboration avec ceux qui sont intéressés à aller plus loin , ajoute-t-il.

La pêche aux coques, d’hier à aujourd’hui ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bon pied, bonne heure! La pêche aux coques, d’hier à aujourd’hui. Contenu audio de 11 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 11 minutes

Le rapport au territoire

Dans une démarche de rendre l’immatériel un peu plus concret, quelques conclusions émanent des recherches faites par les différents collaborateurs.

Pour Michel Landry, une chose est claire : cette pratique va au-delà des aspects pragmatiques, alimentaires et techniques de la pêche en soi.

Le fait de se retrouver sur la batture au printemps, c’est significatif pour ces gens-là. C’est-à-dire que c’est le retour du printemps et du beau temps, c’est les glaces qui fondent et qui se décollent tranquillement , raconte-t-il.

« C’est beaucoup plus que le simple fait d’aller sur la batture. C’est tout ce qui rattache les gens au territoire, aux montagnes, à la mer. » — Une citation de Michel Landry

Le site de pêche aux coques de Miguasha est un des derniers secteurs de la Gaspésie où il est possible d'y pratiquer l'activité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L’aspect social qui ressort du rituel de la pêche aux coques est tout aussi important selon M. Landry.

Lorsqu’on va à la pêche sur les battures, on est de bonne humeur, on fait un travail physique, on revient à la maison, on est content, on est content de partager nos coques, mais on est surtout contents de partager notre expérience et puis ça nous donne le goût d’y retourner. Tout ça, on l’a vu ressortir assez rapidement dans nos recherches , précise-t-il.

Pas d’intention politique

La pêche aux coques a fait couler beaucoup d’encre dans les dernières années. Québec et Ottawa se sont souvent renvoyé la balle en matière de gestion des bancs coquilliers de la Gaspésie.

Des avis d'interdiction de la pêche aux coques sont apposés sur plusieurs sites de la Gaspésie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Michel Landry indique que les revendications politiques n’ont pas motivé cette recherche documentaire.

Si la réouverture de certains bancs peut se faire en toute légalité, bravo, faisons-le, mais on n’a pas voulu en faire un projet politique, dit-il. La proposition était de la documenter, de la mettre en valeur et d’espérer que les gens puissent se l’approprier.

Le fruit de cette recherche ne s’arrête pas là. Il sera au cœur de deux causeries qui se dérouleront cette année.

L’une sera dans le cadre de la programmation estivale de l’Écomusée Tracadièche et l’autre à l’automne prochain au Festival La Virée Trad de Carleton-sur-Mer.