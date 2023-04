Méthamphétamine : une vaste opération policière mène à trois perquisitions à Jonquière

Des perquisitions ont été menées jeudi dans plusieurs villes du Québec, dont à Saguenay, par l’Escouade régionale mixte (ERM) Mauricie dans le but de freiner des réseaux de production et de distribution de méthamphétamine. Plus de 400 comprimés et 120 000 $ ont été saisis dans trois perquisitions dans l'arrondissement de Jonquière.

À Saguenay, trois lieux ont été perquisitionnés par la Sûreté du Québec à Jonquière et dans le secteur de Lac-Kénogami dans des logements et résidences. Deux véhicules ont aussi été perquisitionnés pour ensuite être saisis en biens infractionnels.

Plus de 120 000 dollars ont été saisis, ainsi que plus de 400 comprimés de méthamphétamine, 48 buvards, 1,6 kilogramme de cocaïne, 78 grammes de cire de cannabis, un pistolet, des munitions, de même qu’une vingtaine de faux permis de conduire.

Dans l’ensemble du Québec, ce sont 200 policiers qui ont été mobilisés dans le cadre de cette opération, a indiqué l' ERM , dans un communiqué émis en début de soirée jeudi.

Ils ont effectué 25 perquisitions de lieux et 15 perquisitions de véhicules dans les villes et municipalités de Montréal, de Gatineau, de Trois-Rivières, de Saguenay, de Laval, de Saint-Jérôme, de Longueuil, de Sainte-Sophie, de Saint-Eustache, de McMasterville, de Sainte-Anne-de-la-Pérade, de Cleveland, de Richmond, de Sainte-Cécile-de-Whitton et de Lavaltrie.

Au cours de la journée de jeudi, ils ont notamment saisi plus de 900 000 comprimés de méthamphétamine, 2 kilogrammes de cocaïne, un kilogramme de méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA), plus de 157 000 dollars et neuf armes à feu.