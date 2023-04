Travaux sur le boulevard Saint-Maurice : la fermeture d’une rue ne fait pas l’unanimité

La fermeture de la rue Jean-Nicolet à Trois-Rivières en raison des travaux sur le boulevard Saint-Maurice préoccupe des résidents du secteur. Utilisée comme alternative plus rapide que le boulevard par certains automobilistes, la rue sera fermée de mai à décembre, ce qui suscite des réactions partagées.

La Ville de Trois-Rivières a pris cette décision afin d’éviter la circulation dans un quartier résidentiel, après avoir reçu de nombreuses plaintes liées à la vitesse des automobilistes.

On est un raccourci pour éviter les lumières au coin du pont Duplessis. Le matin pour se rendre à l’ouvrage et le soir pour revenir, c’est une vraie piste de course , raconte le conseiller municipal du district de Marie-de-l'Incarnation, Richard W. Dober, qui habite sur la rue Jean-Nicolet.

Malgré la fermeture de cette rue, la situation n’est pas réglée, dénoncent des résidents. Lors d’une rencontre d’information mercredi soir, plusieurs ont critiqué la décision de la Ville.

Éliane Proteau, par exemple, habite le secteur et estime que le problème n’est en fait que déplacé. Les automobilistes emprunteront d’autres rues avoisinantes, croit-elle.

« Ça va être le bordel, dans le sens où il va y avoir plus de circulation [ailleurs]. C’était une rue passante oui, comme les autres aux alentours, Saint-Paul et autres le sont, mais il faut que la circulation se fasse de manière égale un peu partout » — Une citation de Éliane Proteau, résidente de Trois-Rivières

La Ville soutient que des mesures d’atténuation pour ralentir la vitesse pourraient être appliquées ailleurs, au besoin.

Pour Richard W. Dober, l’enjeu est si préoccupant qu’il envisage notamment de financer des dos d’âne à même son budget discrétionnaire.

Le conseiller municipal du district de Marie-de-l'Incarnation à Trois-Rivières, Richard W. Dober (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les travaux de réfection du boulevard du Saint-Maurice auront lieu de mai à décembre, entre la rue Saint-Paul et le boulevard des Chenaux. Les travaux sont évalués à près de 10 millions de dollars et comprennent la réparation des conduites d’eau, du pavage ainsi que l'aménagement d’une piste cyclable.

La ville procède graduellement. On est venu mettre un 30 km/h. Maintenant on voit qu’il y a encore place à l'amélioration, mais en venant ajouter un corridor de transport actif, il y a une opportunité de venir améliorer la sécurité en venant fermer l’intersection , explique le porte-parole à la Ville de Trois-Rivières, Mikaël Morissette, au sujet de la rue Jean-Nicolet.

Avec les informations de Jacob Côté