Stocker de l’hydrogène dans des cavernes de sel, un défi de taille

Un chercheur en génie pétrolier de l’Université de l’Alberta et son équipe sont à pied d'œuvre pour développer une technique sûre et durable pour le stockage de l'hydrogène à grande échelle dans la province.

Hassan Dehghanpour étudie comment stocker l'hydrogène dans des cavernes de sel souterraines, capables de contenir plus de 2000 tonnes de gaz comprimé, alors que la province veut augmenter la production de ce carburant.

À l'heure actuelle, nous ne disposons que de réservoirs de stockage de surface à petite échelle utilisés par les raffineries pour leurs propres besoins , déclare le professeur d'ingénierie pétrolière.

L’idée est de trouver la manière la plus sécuritaire de stocker l'hydrogène dans des cavernes de sel existantes ainsi que dans celles qui seront développées dans les formations salines de l'Alberta.

Certaines cavernes ont été aménagées entre les années 1960 et 1970.

Comparées aux réservoirs de raffineries, les cavernes de sel sont énormes et plus sûres si elles sont exploitées correctement. Tout se passe sous terre et un incident se produit, il y a moins d'oxygène pour l'inflammabilité., explique l'expert. Il s'agit, pour lui, de la meilleure solution pour le stockage de l'hydrogène à grande échelle.

« À ma connaissance, nous serons le premier laboratoire au Canada à tester les roches salines pour le stockage de l'hydrogène. » — Une citation de Hassan Dehghanpour, Université de l'Alberta

L'étude a commencé en mars 2023 et va s’étendre sur deux ans. Si tout se passe bien en laboratoire, les essais sur le terrain commenceront dans quelques années, et les cavernes de stockage mises en service dans environ cinq ans , précise Hassan Dehghanpour.

La recherche est financée à hauteur de 500 000 $ par le Centre d’excellence en hydrogène d’Alberta Innovates et d’au moins 500 000 $ supplémentaires des partenaires de l’industrie, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie ainsi que du Programme de subventions Mitacs Acceleration.

Viser la décarbonisation

L’Alberta ambitionne de réduire son empreinte carbone tout en devenant une source majeure de carburant pour les marchés locaux et d'autres régions du monde désireuses de se décarboniser.

Au cours des 50 dernières années, plus de 100 cavernes de sel en Alberta ont déjà été utilisées pour stocker du gaz naturel et d'autres hydrocarbures, mais l'hydrogène présente des défis uniques, explique Hassan Dehghanpour.

Ses molécules, dit-il, sont les plus petites de tous les éléments, ce qui le rend potentiellement plus apte à pénétrer les parois des cavernes, et le gaz est plus explosif.

Il y a donc certaines incertitudes qui doivent être abordées scientifiquement et techniquement et qui seront au centre de nos recherches au cours des deux prochaines années , affirme le chercheur.

Selon la feuille de route sur l'hydrogène, le marché mondial de l'hydrogène devrait représenter plus de 2500 milliards de dollars par an d'ici à 2050, en particulier en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique et en Europe.