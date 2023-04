Bière et hot-dogs à bas prix et défense de titre au menu des Capitales

Malgré la perte de leurs deux meilleurs joueurs durant la saison morte, les Capitales de Québec croient en leurs chances de remporter un second championnat d’affilée de la Ligue Frontière en 2023. Histoire de ne pas laisser l’inflation décourager les partisans de se rendre au stade Canac pour y encourager leurs favoris, l’organisation annonce un gel des tarifs des billets sans places assignées et des hot-dogs avec, en prime, une réduction du prix de la bière!

À moins d’une semaine de l’ouverture du camp d’entraînement et à 15 jours du coup d’envoi de la saison régulière, l’état-major de l’équipe a rencontré les médias jeudi afin de faire le point sur la prochaine campagne, tant sur le terrain qu’au niveau des opérations baseball.

Le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, se réjouit de pouvoir compter sur sensiblement le même noyau à l’attaque grâce au retour de joueurs comme David Glaude, T.J. White, Kyle Crowl et Jonathan Lacroix.

Le gérant Patrick Scalabrini croit que son équipe peut encore une fois aspirer aux grands honneurs et lui permettre de soulever à nouveau la Coupe Frontière. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Évidemment, la perte du frappeur de puissance Jeffry Para, auteur de 32 de circuits et détenteur d’une excellente moyenne au bâton de .321 en 2022, passera difficilement inaperçue. Scalabrini croit toutefois que la mise sous contrat du joueur d’avant-champ Juremi Profar, qui a partagé la dernière saison entre la Ligue mexicaine de baseball et la Série des Caraïbes, contribuera à renforcer l’alignement des Capitales au bâton.

Je ne peux pas recréer nécessairement une saison aussi magique que 2022 avec tout ce qui est arrivé, mais on peut aussi partir sur une belle base, puis on a eu vraiment de belles signatures, des gars excitants, des gars l'fun qui vont amener un beau produit sur le terrain, puis on se croise les doigts que ça roule bien , confie le gérant.

Privés de leur as

Si l’équipe demeure compétitive à l’attaque, c’est surtout au monticule qu’elle risque de se démarquer, prédit Patrick Scalabrini, et ce, en dépit du départ du gaucher Miguel Cienfuegos, probablement le meilleur lanceur partant de la Ligue Frontière en 2022 (10-2, 1.79). L’artilleur poursuivra sa carrière dans le baseball affilié avec les Tin Caps de Fort Wayne, filiale A+ des Padres de San Diego.

Le camp d’entraînement des Capitales s'amorce lundi au stade Canac. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Les nouveaux venus Pete Tago, Steven Fuentes, un ancien espoir des Nationals de Washington, et le Canadien Landon Leach, choix de deuxième ronde des Twins du Minnesota en 2017, viendront épauler le vétéran Carlos Sano et formeront le cœur de la rotation de partants des Capitales.

Je pense qu'on est indéniablement bâti alentour de notre rotation de partants. Si on n'est pas la meilleure rotation de partants dans la ligue, on va être dans les tops 3 ou 5, à moins de blessures, évidemment , lance un Patrick Scalabrini confiant.

« On a une chance de gagner chaque match à tout le moins, juste parce que nos partants sont des [lanceurs] de qualité. » — Une citation de Patrick Scalabrini, gérant, Capitales de Québec

En relève, l’équipe de Québec pourra notamment miser sur le jeune gaucher d’origine américaine Franklin Parra, un produit des Mets de New York.

Succès aux guichets

À l’extérieur du terrain, la direction des Capitales a également de quoi se réjouir. Selon le directeur général, Charles Demers, la vente de billets va extrêmement bien . Les quelque 550 détenteurs d’abonnements sont tous de retour et la prévente des billets, toutes catégories confondues, surpasse les attentes.

C'est incroyable. On est vraiment en avance sur nos prévisions, puis non seulement [on est] en avance, mais on bat complètement des records en ce moment , souligne M. Demers.

Les amateurs qui peinent à joindre les deux bouts en raison de l’inflation n’auront pas à trop se serrer la ceinture pour continuer d’aller voir les Capitales. Le prix des billets sans sièges réservés est maintenu à 12 $. Idem pour les hot-dogs, qui continueront d’être vendus 1 $ l’unité.

De gauche à droite : le directeur général des Capitales, Charles Demers, l’animateur Yannick Tremblay, le président Michel Laplante et le gérant Patrick Scalabrini. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Les partisans qui ont tendance à s’égosiller lorsqu’ils encouragent leur équipe seront contents d’apprendre qu’il leur en coûtera moins cher pour se désaltérer : le prix de la bière a été réduit à 4 $ pour toute la durée de la saison.

C'est accessible

Pour le président des Capitales, Michel Laplante, maintenir des prix abordables pour le grand public est un incontournable.

On veut garder cette tradition-là, cette façon d'être [...] On a encore un billet à 12 $ qui est accessible. On veut permettre au plus [grand nombre] de gens possibles de dire : "Sais-tu quoi? Je veux me divertir. C'est accessible. Avec la famille, je suis capable d'aller voir un match de baseball qui est l’fun" , explique l’ancien lanceur et gérant du club québécois.

Le camp d’entraînement des Capitales s’ouvre lundi à Québec. L’équipe disputera son premier match de la saison le 12 mai à Avon, en Ohio. Les hommes de Patrick Scalabrini se mesureront aux Crushers de Lake Erie.

Le match d’ouverture à domicile des Capitales aura lieu le 16 mai à l’occasion de la visite au stade Canac des Jackals du New Jersey.

Avec des informations de Jean-Philippe Martin