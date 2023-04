Grève des fonctionnaires : des contraventions de 615 $ pour un BBQ devant le bureau du PM

Ces contraventions ont été remises à cinq fonctionnaires fédéraux en grève qui étaient installés près d’un auvent en dessous duquel se trouvaient des tables pliantes, sur le trottoir au coin des rues Wellington et Elgin, au centre-ville d’Ottawa.

L’auvent et les tables pliantes sont restés toute la semaine à cet endroit. Les tables arboraient des affiches avec le logo du syndicat de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC). Sous le chapiteau, se trouvait aussi un barbecue pour nourrir les personnes venues sur les lignes de piquetage.

Selon Jean-Paul Surette, qui était présent jeudi pour griller des hot-dogs pour ses collègues en grève, le Service des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa leur a donné des contraventions de 615 $ chacun pour avoir bloqué le trottoir.

« C’est un peu intense pour des hot-dogs » — Une citation de Jean-Paul Surette

Les hot-dogs servaient à remonter le moral des troupes lors du piquetage, selon Jean-Paul Surette.

Que voulons-nous? Des hot-dogs! Quand les voulons-nous? Maintenant! , peut-on entendre des personnes scander dans une vidéo qui a été tournée lorsque les agents du Service des règlements municipaux ont commencé à remettre leurs contraventions.

D’autres personnes sur la ligne de piquetage ont dit que des agents les avaient avertis de ne pas monter leur tente et de jouer de la musique dans un haut-parleur.

Le directeur du Service des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa, Roger Chapman, a indiqué à CBC News qu’une plainte a été déposée en lien à l’auvent et la table sur le trottoir devant le bureau du premier ministre, et qu’il est interdit de bloquer les routes et les trottoirs publics.

La Ville respecte le droit d’une personne de participer à une manifestation, mais nous demandons que cela se fasse d’une manière respectueuse, [et que cette personne] ne bloque pas un trottoir [de façon à causer] des problèmes d’accessibilité et de sécurité pour les autres , a-t-il déclaré.

M. Chapman a voulu préciser que les manifestants avaient reçu des avertissements avant de recevoir des contraventions mercredi et jeudi. Des mesures semblables sont appliquées à Tunney’s Pasture, a-t-il ajouté.

Toutes les mesures d’application de la loi ont été prises, parce que des personnes n’ont pas suivi les directives des agents pour enlever la tente, les tables et les chaises du trottoir, et qu’elles continuent de poser un risque pour l’accessibilité et la sécurité du public , a expliqué le directeur du Service des règlements municipaux.

Pour sa part, Jean-Paul Surette croit que la tente et le barbecue ont été placés loin des endroits les plus achalandés sur le trottoir, ce qui aurait dû suffire.

Il indique que les personnes concernées par ces contraventions ont communiqué avec leur syndicat et qu'elles contestent les contraventions.