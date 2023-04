Avalanche Canada a lancé un avertissement de danger d'avalanche pour l’ensemble des régions montagneuses de l'Ouest canadien, soit une grande partie du territoire de la Colombie-Britannique et certaines régions de l’Alberta. Il est en vigueur au moins jusqu’au lundi 1 er mai.

Selon Avalanche Canada, une hausse significative des températures devrait déstabiliser le manteau neigeux, entraînant des avalanches dangereuses et destructrices. L’organisme indique que les avalanches seront probablement de taille très importante et pourraient dévaler jusqu’au fond des vallées.

Un avertissement de danger d'avalanche est en vigueur pour l'ouest du Canada. Photo : Avalanche Canada

Nous observons une tendance au réchauffement très importante. [...] Ce réchauffement aura pour effet d'affaiblir les couches du manteau neigeux et d'augmenter la probabilité que des avalanches se produisent ou soient déclenchées par l'homme , précise Mike Conlan, prévisionniste principal en avalanche chez Avalanche Canada.

Un phénomène saisonnier

C'est une période charnière qu'on retrouve chaque année, entre le manteau neigeux hivernal et un manteau neigeux printanier , explique François-Xavier Gagnon, professionnel en avalanche auprès de l'Association canadienne des avalanches.

François-Xavier Gagnon indique que cette période est temporaire. Ça va durer le temps [qu'il faut pour] que le manteau neigeux se réadapte , précise-t-il.

La saison des avalanches a été particulièrement dangereuse cette année. Depuis janvier, 14 personnes sont décédées dans des avalanches en Colombie-Britannique. On a eu beaucoup d'accidents cette année. On avait un manteau neigeux assez particulier et dangereux , indique François-Xavier Gagnon.

Avalanche Canada s’attend à ce que le réchauffement cette année suive cette même tendance.

Nous nous attendons à ce que, cette année, cette tendance au réchauffement soit pire que la plupart des années en raison de la faiblesse inhérente du manteau neigeux dans la majeure partie de l'ouest du Canada , indique Mike Conlan.

Cela signifie que les avalanches qui pourraient se déclencher pourraient emporter tout le manteau neigeux [...], partir de très haut dans les montagnes et se propager jusque dans les vallées, même dans des zones où il n'y a déjà plus de neige , prévient-il.

S’en tenir à des terrains simples

Avalanche Canada conseille notamment à ceux qui s’aventurent en zone montagneuse, dont les randonneurs et les amateurs d’escalade, de s'en tenir à des terrains simples et aux faibles inclinaisons.