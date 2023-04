Attaques au couteau : certaines questions ne trouveront pas de réponses, selon la GRC

Ce drame qui a eu lieu dans la Première Nation crie James Smith et dans le village de Weldon a coûté la vie à 11 personnes et fait 17 blessés. Aussi, de nombreuses autres personnes ont été affectées mentalement et émotionnellement.

Selon la commandante en chef de la GRC en Saskatchewan, Rhonda Blackmore, les victimes survivantes et les familles des personnes décédées ont été touchées avant cette présentation.

Cette consultation a pour but de veiller à ce que l’approche de la présentation soit axée sur les victimes et tienne compte des traumatismes , indique Rhonda Blackmore.

Elle a également ajouté que certaines questions ne pourront pas être répondues en raison du manque d’informations .

« Notre province et notre pays pleurent encore les victimes de cette tragédie. » — Une citation de Rhonda Blackmore, commandante en chef de la GRC en Saskatchewan

La commandante en chef de la GRC en Saskatchewan, Rhonda Blackmore, et l'officier responsable du Groupe des crimes majeurs de la GRC de la Saskatchewan, Joshua Graham, lors d'une conférence de presse. Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Lors de la conférence de presse, la GRC a tracé l’itinéraire du principal suspect de la tuerie, Myles Sanderson, ainsi que celle de son frère, Damien Sanderson.

Ce dernier a été retrouvé mort le lendemain de la tragédie, soit le 5 septembre 2022. Il avait d'abord été lui-même considéré comme l'un des suspects.

Quant à Myles Sanderson, il a été repéré sur l’autoroute 11, près du village de Rosthern, à 66 km au nord-est de Saskatoon, quelques jours après le drame. Il a été transporté à l'Hôpital royal universitaire de Saskatoon où son décès a été constaté.

D’ailleurs, la GRC précise qu'elle ne dévoilera pas la cause du décès de Myles Sanderson à cause de l’enquête en cours.

Selon l'enquête de la GRC , Myles Sanderson a utilisé de nombreuses armes blanches, dont des couteaux et des ciseaux, dans la période du 4 au 7 septembre 2022. Il s'est rendu à différentes maisons dans lesquelles il a agressé et tué les occupants.

Au total, les enquêteurs de la GRC ont documenté et examiné 42 scènes de crime. Aussi, 697 pièces à conviction ont été étudiées, 257 témoins ont été interrogés lors de l’enquête.

Par ailleurs, huit voitures ont été examinées par la GRC , dont six ont été utilisées directement par le suspect principal.

D’après les données communiquées, plus de 500 agents et employés de la GRC ont participé directement à l'enquête. Les partenaires de services de police municipaux et du Bureau des coroners de la Saskatchewan ont également fourni un soutien additionnel.

De nombreux agents ont vécu des expériences traumatisantes lors de l'exercice de leurs fonctions, note un communiqué publié par la GRC .

« Cette enquête est l'une des plus complexes que nous ayons menées dans l’histoire de la GRC de la Saskatchewan. » — Une citation de Rhonda Blackmore, commandante en chef de la GRC en Saskatchewan

Nous avons entendu parler des actes héroïques accomplis par certaines personnes le 4 septembre , rappelle Rhonda Blackmore.

Aujourd'hui, vous entendrez de nouveau parler de personnes qui se sont mises en danger pour en aider et en protéger d'autres. [...] Certaines de ces personnes ont fait le sacrifice ultime et ont perdu la vie. Elles méritent d'être considérées comme des héros pour les gestes qu'elles ont posés afin de sauver d'autres vies. Leurs actes désintéressés m'inspirent un profond respect , ajoute-t-elle.

Rhonda Blackmore précise notamment que la GRC n'a actuellement aucune preuve laissant croire que Myles Sanderson s'est rendu à Regina le jour du drame, contrairement à ce qu'avait laissé entendre l'une des alertes envoyées à la population.

« Ceux qui ont survécu à ce drame sont des héros. » — Une citation de Rhonda Blackmore, commandante en chef de la GRC en Saskatchewan

L'officier responsable du Groupe des crimes majeurs de la GRC de la Saskatchewan, Joshua Graham, estime que le 4 septembre 2022, tout le monde a été témoin du pire et du meilleur dont l’humanité est capable .