Carmen Campagne, grande vedette du Francothon en 2005

La salle est pleine, le gymnase est plein! Je n’en reviens pas! , se réjouissait alors la co-animatrice du spectacle, Jennie Baudais. [Je soupçonne] que c’est à cause de Carmen Campagne, que tout le monde adore.

« C’est important de soutenir la cause des francophones en Saskatchewan et partout dans l’Ouest », expliquait Carmen Campagne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Force est de constater que de nombreux jeunes étaient effectivement présents pour assister au spectacle de l’artiste fransaskoise.

[Je suis venue] parce que j’aime le français et je voulais voir Carmen Campagne , témoignait d’ailleurs une jeune spectatrice.

Un enthousiasme pour la francophonie que partageait la musicienne.

On est francophone. C’est important de soutenir la cause des francophones en Saskatchewan et partout dans l’Ouest , expliquait Carmen Campagne.

Au cours de cette campagne de financement, une vingtaine de projets étaient en lice pour recevoir des dons.

Plus de 25 groupes et artistes prenaient part à l’événement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Pour encourager les donateurs, plus de 25 groupes et artistes prenaient part à l’événement.

C’est un grand succès! Un très grand succès! Moi, je dis que c’est le meilleur Francothon à jamais! , affirmait la coordonnatrice de l’événement, Jocelyne Therrien.

Une fois le Francothon terminé, près de la moitié des projets étaient parvenus à atteindre leur objectif.

La campagne de financement annuelle était même parvenue à récolter un total général de 35 000 $, soit un nouveau record en 2005.