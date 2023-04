Hawkesbury limite les quantités de déchets pour les résidents

Hawkesbury est la seule municipalité des Comtés unis de Prescott et Russell à n'avoir aucune limite sur la quantité de déchets que les résidents peuvent laisser le jour de la collecte. Mais tout ça va changer au cours des prochaines semaines.

Actuellement, les résidents peuvent utiliser la poubelle de leur choix, peu importe sa taille. Mais pour la première fois depuis 1996, la ville modifie ses règlements sur la gestion des déchets.

Les ménages résidentiels devront limiter leur quantité de déchets au contenant de 240 litres. Un bac extra large de 360 ​​litres sera disponible pour les unités multirésidentielles et commerciales.

Les résidents pourront utiliser leur nouvelle poubelle extérieure dès qu'ils la recevront entre le 29 mai et le 3 juin.

Jennifer Ashfield est chargée de projets pour le département des travaux publics et ingénierie à Hawkesbury. Selon elle, la ville était due pour moderniser son système.

Jennifer Ashfield est chargée de projets pour le département des travaux publics et ingénierie à Hawkesbury. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

On n' avait pas changé le système pour refléter une industrie qui a évolué au cours des 20 dernières années. C'était un dossier qui se faisait tasser, qu'on n'avait pas priorisé , fait-elle valoir.

Un incitatif au recyclage

La ville couvre la moitié du coût d'achat, et le citoyen verra apparaître des frais de 45 $ sur sa facture de services publics.

Pour tout extra, ils devront se procurer une étiquette spéciale qui devra être placée sur le sac supplémentaire. La ville en distribuera 10 gratuitement, mais ensuite, il en coûtera 10 $ pour obtenir 3 étiquettes.

Le maire Robert Lefebvre pense que les changements sont un bon début et encourageant pour la ville.

Le maire d'Hawkesbury, Robert Lefebvre Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

C'est une manière de promouvoir, d'éduquer et de réduire en même temps. Alors, en ayant des bacs automatiquement par défaut, ça va créer la nécessité de recycler plus et en même temps réduire nos coûts et protéger bien entendu notre environnement.

Les résidents qui utilisent actuellement leurs propres bacs doivent tout de même acheter ceux qui seront distribués par la ville. Ils recommandent aux résidents de les réutiliser pour les collectes de recyclage.

Hawkesbury apporte également des changements à la collecte d’items encombrants et des déchets de jardin. La collecte spéciale de quatre semaines habituellement organisée chaque printemps sera remplacée par six collectes au cours de l'année avec une limite de deux articles par ménage.