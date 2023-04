Bilan 2022 : la reprise se confirme à l’aéroport Jean-Lesage

Plus d’un million de passagers ont transité par l’aéroport Jean-Lesage de Québec en 2022. Une hausse importante, par rapport à l’année précédente, qui ne permet toutefois pas de revenir à l’affluence prépandémique.

L’aéroport Jean-Lesage de Québec présentait le bilan de ses activités de 2022 lors de son assemblée publique de jeudi matin.

L’organisation a dévoilé ses données d’achalandage pour l’année 2022, au cours de laquelle 1,17 million de passagers ont transité par ses installations. Cela représente une hausse de 232 % du nombre de passagers qui ont transité par YQB par rapport à 2021.

Un résultat mieux qu'anticipé et auquel l’aéroport a dû s'adapter, notamment en agrandissant son stationnement.

La voiture est de loin le mode de transport privilégié par les voyageurs pour se rendre à l’aéroport de Québec. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

La reprise s’est bien faite, quoique brutale et rapide, mais c’est au-dessus de 820 000 de plus que ce qu’on avait anticipé, donc le double , illustre Stéphane Poirier, le président et chef de la direction de l’Aéroport international Jean-Lesage.

Cette hausse n’a toutefois pas permis de revenir au niveau d’affluence d’avant la pandémie. En 2019, près de 1,8 million de passagers étaient passés par l’aéroport Jean-Lesage. La direction de l’aéroport prévoit retrouver ce niveau d’ici 2 à 3 ans.

Rappelons que l’obtention d’un test négatif à la COVID-19 était encore obligatoire pour entrer au Canada jusqu’au 1er avril 2022.

La direction de YQB entrevoit la suite de la relance de manière positive et estime que son plus grand défi sera d’anticiper la demande pour 2023.

Une impression différente chez les chauffeurs de taxi

Pour les chauffeurs de taxi rencontrés sur place, l’achalandage à l’aéroport n'est pas encore satisfaisant et le retour de la clientèle de fait lentement.

Parmi eux, Isaac Elvis. S'il observe une hausse de l'achalandage depuis une semaine, il a été déçu par la faible affluence de la clientèle à l’aéroport au cours des derniers mois. C’était tranquille durant tout l’hiver, on a observé qu'il y avait une faible affluence au niveau de l'aéroport. [Il y avait] plus de vols, mais moins de passagers , selon lui.

L'industrie du taxi prend du mieux après trois années compliquées en raison de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Son collègue Mounias Ouanassa abonde dans le même sens. Pour le moment, c’est une accalmie, c’est tranquille, croit-il. Il y a un retour, et on a l'espoir. Ça doit bouger [..] parce que nous vivons de ça

Son collègue Karim ne partage toutefois pas son optimiste Je vais quitter ce métier, affirme-t-il. Il y a rien du tout, les taxis, c’est fini ici.

Avec les informations de Camille Carpentier.