Un salon de l’emploi pour Innus et allochtones dans la région de Sept-Îles

Le directeur de la Chambre de Commerce de Sept-Îles–Uashat mak Mani-utenam, John-James Blanchette, estime qu’environ 500 personnes ont visité le salon.

Il précise que les employeurs espèrent recruter plus de 250 personnes lors de l’événement.

Les recruteurs proviennent de différentes régions du Québec, explique M. Blanchette.

Ils viennent de Fermont, là où il y a des minières. On a des compagnies de Montréal et de Québec. On voit que les entreprises ne viennent pas juste de Sept-Îles. On a aussi une grande représentation autochtone , lance-t-il.

Le directeur de la Chambre de Commerce de Sept-Îles–Uashat mak Mani-utenam, John-James Blanchette Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Parmi les 70 employeurs figuraient une quinzaine d’organisations autochtones, selon John-James Blanchette.

Un lieu rassembleur

La chargée de projet du salon de l’emploi, Roxanne Vézina-Labelle, considère que le lieu choisi, les Galeries Montagnaises, est rassembleur pour les Autochtones et les allochtones.

« On croit que le centre commercial est un lieu inclusif pour recevoir les deux communautés [Innus et allochtones]. » — Une citation de Roxanne Vézina-Labelle, chargée de projet du Salon de l’emploi de Uashat mak Mani-utenam–Sept-Rivières

La chargée de projet du Salon de l’emploi de Uashat mak Mani-utenam–Sept-Rivières, Roxanne Vézina-Labelle Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Les Galeries Montagnaises sont fréquentés par les gens de la communauté autochtone, mais aussi allochtone. C’est vraiment un événement commun , ajoute John-James Blanchette.

Le responsable du recrutement pour la communauté de Uashat mak Mani-utenam, Derek Mckenzie, avance que la majorité des visiteurs au salon sont Innus.

Il espère que plusieurs d’entre eux vont décrocher des emplois à la suite de leur visite.

[On veut montrer] qu’il y a des organisations présentes qui ont besoin de main-d’œuvre. On veut leur faire voir qu’on est là pour embaucher , indique-t-il.

Le responsable du recrutement pour la communauté de Uashat mak Mani-utenam, Derek Mckenzie Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Derek Mckenzie admet que le conseil ITUM souhaite recruter davantage d’enseignants.

Notre manque de main-d’œuvre imminent concerne les enseignants. On est rendu à chercher à l’extérieur de la région. On tente de trouver des solutions, des stratégies d'attraction et des stratégies de rétention pour garder nos employés , raconte-t-il.

Des questions posées aux employeurs

Le forum avec des représentants du milieu des affaires de Sept-Îles a été une occasion pour distribuer des questionnaires à des employeurs présents lors du salon de l’emploi.

Ce forum a été lancé par le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, durant l’hiver. Il faisait partie du programme électoral du maire lors des élections de 2021.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Les membres de ce regroupement souhaitent trouver des solutions à la pénurie de main-d’œuvre.

« On veut entendre, de la bouche de nos entrepreneurs, les sources du problème à la pénurie de main-d’œuvre. On va comptabiliser les données puis faire une étude. » — Une citation de John-James Blanchette, directeur de la Chambre de Commerce de Sept-Îles-Uashat mak Mani-utenam

Les questions posées aux entreprises septiliennes sont variées, selon le maire.

Quels sont les besoins des entreprises? Est-ce qu'ils font affaire avec de la main-d'œuvre indépendante de l'extérieur, est-ce qu’ils font appel à des travailleurs étrangers? Est-ce qu'ils vont recruter dans d'autres régions du Québec ou du Canada? Le questionnaire va nous permettre de tracer un portrait , soutient Steeve Beaupré.

Le premier salon de l’emploi de la communauté de Uashat, aux Galeries Montagnaises, s’est déroulé en 2014.