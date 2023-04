L’accès de plus en plus difficile à des soins dentaires à l’est de Rimouski

Plusieurs cabinets de dentistes à l'est de Rimouski fonctionnent au maximum de leur capacité et n’acceptent plus de nouveaux clients. Parmi elles, plusieurs appartiennent en plus à des dentistes en fin de carrière.

Il y a clairement une crise quant à l'accès aux soins dentaires à l’est de Rimouski. Il y a de nombreux citoyens qui ne réussissent pas à obtenir un rendez-vous. Conséquence : ils vont soit renoncer à des soins, soit se rendre loin de chez eux pour en obtenir , affirme le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

« Dans ma circonscription, il y a cinq cliniques, mais il y aurait de la place pour presque dix. » — Une citation de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

La clinique dentaire Jean-Pierre Bouffard à Matane cherche encore un repreneur. Le Dr Bouffard commence sa retraite dans cinq semaines.

Gescom Conseils, une entreprise qui œuvre en gestion organisationnelle de cliniques dentaires, affiche une clinique dentaire à vendre à Amqui. Radio-Canada n'a pu confirmer de quelle clinique il s'agit.

La mairesse d’Amqui, Sylvie Blanchette, souligne que les deux cliniques d'Amqui fonctionnent au maximum de leur capacité et qu'elles n'acceptent plus de nouveaux clients.

On espère que les deux cliniques vont demeurer ouvertes parce que sinon, ça va être très difficile pour la clientèle de se trouver une nouvelle place où aller , se désole-t-elle.

« Espérons que la clinique qui est à vendre pourra trouver preneur parce que sinon, beaucoup de patients se retrouveront dans une situation très difficile», se désole la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La clinique dentaire Pion et Dupéré a confirmé ne pas être à vendre. On cherche quelqu'un qu'on pourrait former, à qui on pourrait vendre la clinique telle quelle pour que la dentiste-propriétaire puisse prendre sa retraite dans cinq ans.

On veut garder la même équipe, on veut garder notre clientèle, donc on cherche vraiment des dentistes pour la relève , affirme la gestionnaire de la clinique, Vanessa Gagné.

La clinique aurait la capacité d’avoir quatre dentistes. On pourrait avoir deux nouveaux dentistes au sein de la clinique, mais présentement on a de la difficulté à en trouver. On a des offres d'emploi depuis 2019, qui sont non comblées , se désole Mme Gagné.

Les futurs diplômés ne sont pas intéressés par les régions, nous explique-t-elle.

Elle donne l’exemple d’une journée carrière organisée par l’Université Laval où elle était présente avec la Dre Dupéré. Chaque nouveau diplômé ou futur diplômé à qui on a parlé répétait le même refrain : il voulait rester à Québec ou à Montréal. Du moment où on disait: on est dans le Bas-Saint-Laurent, il y avait très peu d'intérêt. Alors côté candidature c'est pratiquement nul.

La grande séduction

Le député Pascal Bérubé prépare pour cette année une mission de recrutement de dentistes, vétérinaires, optométristes, infirmières et médecins à Montréal.

« On ne voudrait pas que quelqu'un renonce à avoir accès à un dentiste parce qu'il est trop loin », affirme le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ce qu'on m'indique, c'est que dans la région métropolitaine, il y a de nombreux dentistes qui sont en recherche de clientèle. Il y a une telle concentration qu’ils doivent s’arracher la clientèle. Ce ne serait pas un problème chez nous , déclare-t-il.

Il veut mettre de l’avant une clientèle clef en main, l'accès à la nature, la qualité de l'environnement, pas de bouchon de circulation, des résidences plus accessibles .