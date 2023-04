Une nouvelle présidente pour Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean

Elle a été élue mercredi lors de l'assemblée générale de l'association touristique régionale. Elle succède ainsi à Lily Gilot, qui occupait le poste depuis 2020.

Directrice générale de Diffusion Saguenay depuis 2018, Isabelle Gagnon a notamment été directrice adjointe communications et marketing au sein de Promotion Saguenay.

Elle a aussi occupé le poste de directrice des communications et marketing pour le Théâtre du Palais municipal de La Baie.

Elle est avec nous depuis deux ans au sein du conseil d'administration, mais elle a souhaité prendre le flambeau de la présidence. Je suis convaincue qu'on va faire un beau travail ensemble avec une personne aussi compétente et aussi affirmée. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans l'industrie , s’est réjouie la directrice de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Dubord, lors d’une entrevue à Radio-Canada.

Un bilan positif pour le tourisme d’affaires

En dressant le bilan de la dernière saison, la directrice de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Dubord s'est réjouie du retour du tourisme d'affaires.

L’élément qui nous a le plus ravis, c’est le retour de tout ce qui s’appelle "tourisme d’affaires”, les événements sportifs et les congrès. La période de la pandémie avait été particulièrement difficile pour les centres de congrès et revoir cette activité-là reprendre [...], c’est vraiment très stimulant , a-t-elle expliqué.

Julie Dubord est la directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

En ce qui a trait à la prochaine saison estivale, Julie Dubord soutient que l’ensemble des outils de promotion et d'information sont prêts. L'humoriste Philippe Laprise demeure par ailleurs le porte-parole de l’organisation.

Avec les informations de Mélanie Patry