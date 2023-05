Normalement, lors d’une élection provinciale, le gouvernement sortant fait campagne sur une promesse de stabilité et de continuité, dans l’espoir d’obtenir un nouveau mandat. Cette fois en Alberta, nous avons plutôt droit à une campagne aux rôles inversés.

Si Jason Kenney s’était accroché au pouvoir après son vote de confiance en 2022 et avait réussi à mater la rébellion dans ses rangs, il est clair qu’il lancerait aujourd’hui une déclaration de mission accomplie .

Après des heures sombres durant la pandémie de COVID-19, l’économie de l’Alberta est revenue en lion, avec des revenus pétroliers records. C’était la grande promesse électorale conservatrice en 2019.

Or, c’est plutôt Danielle Smith qui a pris les rênes de la province l’automne dernier, grâce à la promesse de défendre les non-vaccinés et d’attaquer Ottawa avec son projet de Loi sur la souveraineté de l’Alberta.

Danielle Smith a battu ses six adversaires au dernier tour de la course à la chefferie conservatrice unie, en octobre 2022. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Ses idées controversées, ses déclarations choc et les allégations d’ingérence dans le système de la justice auxquelles elle fait face ont consolidé l’image d’électron libre de la première ministre sortante.

Ces boulets l’empêchent de promettre la stabilité et la continuité de l’héritage conservateur uni de manière crédible. Sa propre image crie à l’imprévisibilité.

La première ministre sortante doit donc se rabattre sur les bonbons électoraux pour gagner les votes. Les chèques anti-inflation de 600 $ et l’aréna des Flames de Calgary  (Nouvelle fenêtre) sont les exemples les plus frappants de ces tentatives de courtiser l’électorat, particulièrement le segment clé des modérés de Calgary.

Danielle Smith a annoncé une entente de principe avec la Ville de Calgary et les Flames de Calgary pour un nouvel aréna. Photo : Radio-Canada / Jocelyn Boissonneau

La promesse de normalité de Rachel Notley

L’opposition est habituellement le parti qui promet le changement et la nouveauté. Oui, le Nouveau Parti démocratique (NPD) fait encore miroiter un changement au pouvoir, mais pour plus de stabilité et de normalité.

Et quoi de mieux pour convaincre les électeurs qu’une cheffe qui a déjà gouverné?

Le NPD mise davantage sur la grande popularité de Rachel Notley que sur sa vision d’un meilleur avenir .

Bien qu'elle ait perdu le pouvoir en 2019, Rachel Notley est demeurée très populaire auprès de ses troupes. Photo : fournie par le Nouveau Parti démocratique

Il suffisait de voir la publicité du NPD lors d’un récent match de hockey entre les Kings de Los Angeles et les Oilers d’Edmonton pour s’en convaincre.

Rachel Notley était présentée à cheval, chapeau de cowboy sur la tête, soulignant ses racines rurales, son appui à l’industrie pétrolière et sa proximité au peuple. Le message du NPD : votez pour Rachel, elle vous ressemble et elle est digne de confiance, elle.

Après les tempêtes qui ont déferlé sur l’Alberta ces trois dernières années, il n’est peut-être pas si surprenant de voir que les stratégies électorales habituelles soient sens dessus dessous.