Plan sur les langues officielles : les universités francophones restent sur leur faim

Ce faisant, le gouvernement Trudeau ne respecte pas une promesse faite lors de la campagne électorale de 2021.

La ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a défendu le contenu de l’annonce de mercredi. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le premier ministre avait promis d’augmenter le financement des établissements postsecondaires en milieu francophone minoritaire. Il s’engageait à verser 80 millions $ par an, de façon permanente.

Finalement, ces établissements recevront 32 millions $ par année pour seulement quatre ans.

C’est moins d’argent que promis et la subvention est temporaire.

On souhaitait 80 millions $

L’Association des collèges et des universités de la francophonie canadienne, qui représente 22 collèges et universités en milieu francophone minoritaire du pays, est déçue.

On souhaitait 80 millions $. On s’attendait à 80 et on va continuer de travailler pour obtenir ce 80, ça, c’est clair. Sur le montant et sur la permanence de ce montant-là, il y a clairement une déception chez nous et chez l’ensemble de nos établissements membres , a réagi Martin Normand, directeur des recherches stratégiques et des relations internationales de l’association.

Selon ses propos, c’était important que cette contribution annoncée mercredi soit bonifiée et permanente, car cela assure une stabilité.

Avec un programme qui s’étale sur quatre ans au lieu d’un programme permanent, on va se retrouver encore une fois dans une situation où nos établissements postsecondaires vont devoir soumettre des projets ponctuels à travers d’une enveloppe limitée dans le temps plutôt que de développer des projets plus structurants à long terme , estime Martin Normand.

Un appui substantiel quand même

Même sentiment de déception à l’Université de Moncton, même si l’on demeure prudent dans ses commentaires.

Selon Gabriel Cormier, vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines de l’Université de Moncton, il faut saluer le fait que le fédéral investit dans les universités, même si on verse finalement moins d’argent que promis.

C’est sûr qu’on aurait aimé quelque chose de plus substantiel et de permanent. Mais c’est un appui substantiel quand même, si on regarde l’ensemble de l’enveloppe , affirme-t-il.

Luc Bussières est le recteur de l'Université de Hearst, en Ontario. Photo : Radio-Canada

Luc Bussières, recteur de l’Université Hearst, en Ontario, est aussi doublement déçu. D’abord par le montant, qui est de près de 50 millions $ par année de moins que celui promis en campagne électorale de 2021 par les libéraux, et ensuite par sa ponctualité étalée sur quatre ans, plutôt qu’un financement permanent.

C’est une bonne nouvelle, mais c’est aussi une moins bonne nouvelle, parce que les engagements de 2021 avaient généré de l’espoir. Avec ce financement ponctuel et moins important, ce sera difficile pour nos universités de créer un effet de levier parce qu’on ne saura jamais d’une année à l’autre ce qui nous attend. Ce sera difficile de livrer la marchandise et de prendre notre envol , mentionne-t-il.

M. Bussières aurait préféré qu’Ottawa bonifie un tout petit peu le plan fédéral sur les langues officielles — de 4,1 milliards $ à 4,2 , dit-il — pour que les établissements postsecondaires francophones en milieu minoritaire obtiennent l’argent promis en campagne électorale.

Député conservateur profondément déçu

Chris d'Entremont est le député fédéral de Nova-Ouest. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le député conservateur de Nova-Ouest en Nouvelle-Écosse, Chris d’Entremont, se questionne sur la volonté réelle du gouvernement de protéger et promouvoir l’éducation en français dans d'autres communautés francophones en milieu minoritaire au pays.

Il rappelle que les universités en milieu linguistique minoritaire comptaient sur la promesse du gouvernement faite en 2021.

Je suis profondément déçu que ces montants aient été réduits de plus de la moitié et qu’ils soient versés seulement pendant quatre ans alors que les nombreux besoins de ces universités ne cessent d’augmenter année après année , a-t-il critiqué.

Le campus principal de l'Univesité Sainte-Anne est situé à Pointe-de-l'Église dans la Baie Sainte-Marie, au cœur de la plus grande région acadienne de la Nouvelle-Écosse. Photo : Facebook/Université Sainte-Anne

La ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a défendu le contenu de l’annonce de mercredi.

C’est un pas dans la bonne direction. Notre gouvernement sera toujours là pour appuyer nos établissements postsecondaires francophones en milieu minoritaire. Nous serons à leur écoute , a-t-elle déclaré.

D’après les informations d’Alix Villeneuve