La bibliothèque municipale de La Broquerie bâtit sa clientèle, un Lego à la fois

Le 20 avril, deux familles ont pris place dans la mezzanine de la bibliothèque municipale, qui partage son espace avec l'École Saint-Joachim, pour stimuler leur imagination avec des petits blocs Lego.

Mon fils voulait vraiment venir parce qu'il adore jouer aux Lego. C'est toujours bien de supporter la bibliothèque communautaire. C'est bien d'avoir la présence d'autres gens à la bibliothèque, de louer des livres et de participer aux activités , lance Myriam Boulet.

Une pyramide, une scène de pique-nique ou encore un champ de bataille ont fait partie des créations des participants à la soirée Lego du mois d'avril.

J'ai fait une armée de cinq petits bonhommes avec deux gérants. Leur mission est de rester là , lance Loïc Taillefer, âgé de 6 ans, en désignant sa planche de création.

C'était la première fois que sa famille participait à la soirée, précise sa mère Myriam Boulet.

J'ai trois enfants et ils adorent les Lego, ils sont passionnés. Ils aiment la communauté, ils voient des amis, ils peuvent emprunter des livres, ils voient la bibliothécaire [qui travaille aussi à l'école, NDLR]. On aime l'expérience de la bibliothèque , renchérit pour sa part Rose Bourgeois.

Son fils Tariq, âgé de 11 ans, aime la soirée. Il y a beaucoup plus de Lego et des morceaux que je n'ai à la maison et ça me donne des idées , explique-t-il.

Tariq, âgé de 11 ans, et sa mère, Rose Bourgeois, aiment les liens qui se créent entre les murs de la bibliothèeque municipale de La Broquerie. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

L'activité a été mise en place pour la première fois avant la pandémie, mais ce n'est que depuis quelques mois qu'elle a pu être relancée, explique l'une des directrices de la bibliothèque, Rosanne Ritchot.

Ça a commencé parce qu'un parent l'a suggéré, parce que cette personne avait fait l'expérience dans une autre bibliothèque. Ça nous semblait réalisable, plaisant pour tous les groupes d'âge et toutes les langues , explique-t-elle.

« C'était aussi simple que d'acheter beaucoup de Lego pour la bibliothèque. C'était pour faire venir les jeunes. On essaie toujours d'offrir des choses à la communauté. » — Une citation de Rosanne Ritchot, co-directrice de la bibliothèque municipale de La Broquerie

De nouveaux visages

Rosanne Ritchot indique qu'elle ne s'attendait pas à recevoir des centaines de personnes pour les soirées Lego parce que La Broquerie est une petite communauté .

Elle se dit tout de même heureuse du projet : On a des chiffres qui font que c'est une expérience plaisante pour ceux qui viennent , se réjouit-elle.

Dans la municipalité rurale de La Broquerie, un peu plus de 27 % de la population, soit 1845 personnes sur les 6725 habitants, a fait partie des utilisateurs actifs de la bibliothèque en 2022, selon les statistiques des bibliothèques publiques du Manitoba.

La bibliothèque municipale de La Broquerie compte plus de 43 000 médias imprimés dans ses rayons, selon les statistiques 2022 des bibliothèques publiques du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

Le nombre de membres augmentent depuis plusieurs années. En 2021, la bibliothèque en comptait 1714, contre seulement 1415 en 2017.

Je peux voir comment ça peut être vu comme un chiffre bas. Je pense qu'il faut considérer qu'une personne peut avoir une carte pour une famille de six personnes par exemple , mentionne Rosanne Ritchot.

Avec la COVID-19, on a dû fermer et on l'a vu à ce point-là que c'était important pour plusieurs. Ceux qui aiment leur bibliothèque, aiment leur bibliothèque , ajoute-t-elle.

Pour Myriam Boulet, mère de deux enfants, les Lego stimulent l'imagination et développent la dextérité. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

On va sortir un livre aussi

Même si les Lego ne sont pas des livres, ce n'est pas incompatible avec une bibliothèque, selon Rosanne Ritchot.

Les Lego c'est dans la même catégorie d'activités que lire. C'est tangible, ce n’est pas électronique. Ça travaille les méninges. On a des livres concernant les Lego. Les jeunes peuvent sortir les livres pour trouver des patrons. Tout ce qui enlève les jeunes de l'électronique quelques minutes, c'est une bonne chose , déclare-t-elle.

Le fait que les Lego soient au fond de la bibliothèque, ça nous force à regarder autour et il y a peut-être quelque chose qui va nous intriguer et on va sortir un livre aussi [...] Les Lego, ça permet de développer la dextérité et la créativité aussi , appuie Myriam Boulet.

La prochaine activité Lego de la bibliothèque municipale de La Broquerie se tiendra le 18 mai, avant une pause estivale. L'activité reprendra l'automne prochain.