Festival de la radio numérique : cinq balados à découvrir

Couple ouvert : libre antenne à deux et plus si affinités

Le balado «Couple ouvert» de Thomas Levac et Stéphanie Vandelac. Photo : Couple ouvert / Valaska

Pour donner raison à la maxime selon laquelle plus on est de fous, plus on rit , l’humoriste et animateur du Podcast de Thomas Levac signe avec sa compagne Stéphanie Vandelac un autre balado : Couple ouvert. Dans ce projet, le couple et un invité discutent joyeusement de couple et de tout un tas d’autres sujets ad lib.

Couple ouvert devant public, c’est extrêmement érotique! , s’amuse leur page Facebook. Le balado sera l’un des premiers enregistrés devant spectateurs lors du FRN . Il faudra patienter pour découvrir quelle personnalité accompagnera le couple dans cet exercice : au bout du troisième micro, leur convive-mystère ne sera dévoilé que lors de l’enregistrement.

Vendredi 28 avril à 19 h 00

Au Cabaret La Basoche

Enregistrement devant public complet.

Tout le monde s'haït et Poules mouillées : deux balados pour le prix d’un

Les balados «Tout le monde s'haït» et «Poules mouillées» Photo : Tout le monde s'haït, Poules mouillées

D’un côté, animé par Marylène Gendron et Sam Cyr, le balado Tout le monde s'haït donne la parole à un invité pour parler de nos complexes et en rire. D’un autre côté, servi par deux autres humoristes, Véronique Isabel Filion et Jessica Chartrand, Poules mouillées entreprend un processus similaire pour décortiquer nos peurs.

Pour mieux exorciser nos imperfections et nos petites et grandes lâchetés, les deux balados profitent du FRN pour un enregistrement croisé. Pas d’invité pour cet épisode spécial qui mêlera les deux balados : les quatre complices seront leurs propres sujets.

Samedi 29 avril à 19 h 30

Au Cabaret La Basoche

20 dollars



Cet épisode sera également disponible en diffusion simultanée sur la chaîne YouTube et la page Instagram de Transistor Média.

Mont Rushmore : panthéons à quatre sièges

Le balado «Mont Rushmore» de Transistor Média Photo : Transistor Média / Valéry Lemay

Vous ne connaissez pas ce balado? C’est normal. Nouvelle production de Transistor Média, l’organisme gatinois à qui l’on doit le FRN , Mont Rushmore est un projet pilote que le public pourra découvrir à la fin du festival. Concocté par Julien Morissette et Steven Boivin, ce tout nouveau balado se propose d’établir un podium à quatre places (un Mont Rushmore) des figures les plus marquantes d’un domaine donné.

Les quatre grandes voix de la radio au Québec est le sujet choisi pour le premier épisode, un pilote enregistré lors du festival. Pour établir leur panthéon à quatre sièges, Julien Morissette et Steven Boivin échangeront avec la journaliste Laïma Abouraja Gérald et le chroniqueur et réalisateur David Thibodeau. Les épisodes dureront le temps qu’il faudra pour trouver un consensus , prévient un message espiègle sur les réseaux sociaux de Transistor Média.

Dimanche 30 avril à 11 h

Au Cabaret La Basoche

Événement gratuit, sur inscription

Deviens-tu c’que t’as voulu? : interroger les destinées

Le balado «Deviens-tu c’que t’as voulu?» de Dominic Tardif Photo : Deviens-tu c’que t’as voulu? / Jean-Guillaume Blais

Avec déjà quatre saisons au compteur, Deviens-tu c’que t’as voulu? a plusieurs entrevues au compteur. De l’humoriste Louis-José Houde à la danseuse Louise Lecavalier, de la comédienne Anne-Marie Cadieux au chanteur Daniel Bélanger, au fil des épisodes, plusieurs invités de marque se sont penchés sur leurs débuts et leurs parcours, livrant des anecdotes et abordant à l’occasion des sujets de société ancrés dans l’actualité.

Pour son passage au FRN , le balado animé par Dominic Tardif aura pour invité le chroniqueur Olivier Niquet, d’abord étudiant en urbanisme avant d’embrasser plusieurs casquettes, dont celles d’animateur radio à Radio-Canada, d’auteur ou encore de scénariste.

Dimanche 30 avril à 14 h 30

Au Cabaret La Basoche

Événement gratuit, sur inscription

Cet épisode sera également disponible en diffusion simultanée sur la chaîne YouTube et la page Instagram de Transistor Média.