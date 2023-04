Un restaurant, un bar et de l’hébergement pour la marina de Shipshaw

La Ville de Saguenay et un promoteur privé en sont à ficeler les derniers détails du dossier de vente du bâtiment fermé depuis au moins quatre ans. Un restaurant, un bar, une salle de réception et de l’hébergement devraient être offerts à la population.

La marina de Shipshaw était autrefois sous le giron de la Société de gestion de la Zone portuaire de Chicoutimi.

Après l’élection de Josée Néron à la mairie de Saguenay en 2017, sa gestion a été confiée au Centre multiservice de Shipshaw, un organisme à but non lucratif, qui s’était associé au Patro de Jonquière pour animer les lieux.

La gestion des activités de la marina avait ensuite été confiée au Camping Jonquière au printemps 2020 pour un mandat de courte durée.

Depuis quatre ans, seuls les quais et le poste d’essence sont accessibles aux plaisanciers.

La marina de Shipshaw est située en bordure de la rivière Saguenay. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Deux appels d'offres nécessaires

La Ville a lancé un premier appel d’offres l’été dernier pour dénicher un acquéreur, ce qui n’a pas porté fruit. Un deuxième, avec des critères assouplis, s’est avéré plus fructueux.

De trois propositions soumises, celle du courtier immobilier Jean-François Potvin a été retenue, en échange de la somme de 316 000 $ incluant les taxes. Les membres du comité exécutif de Saguenay ont avalisé son offre le 5 avril 2023.

L’homme d’affaires ne veut pas accorder d’entrevue pour l’instant puisque la transaction n’est pas encore notariée. Selon le conseiller municipal du secteur, des pourparlers sont toujours en cours, mais tout porte à croire que l’acte de vente sera bientôt signé, pour une mise en service au cours des prochaines semaines.

Comme ville, au cours des derniers étés, ça a été plus difficile. Je ne pense pas que comme ville, on soit des spécialistes pour gérer une marina. C’est quand même beaucoup de travail. L’objectif, c’est de donner le service aux citoyens. Dans les dernières années, les services qu’on donnait aux gens de bateaux et aux citoyens, c’était le quai et l’essence. Ils nous parlaient de l’importance d’avoir un service de location et de bar , a indiqué le conseiller du secteur, Claude Bouchard, en entrevue à Radio-Canada.

Selon Claude Bouchard, le volet hébergement caressé par le promoteur pourrait s’apparenter à une formule Airbnb, ce qui, selon lui, bénéficierait grandement au secteur de Shipshaw.

Selon l’actuel rôle d’évaluation municipale, la marina, située sur la rue de la Péninsule, a une valeur foncière de 383 000 $. Au cours des dernières années, Saguenay a dû injecter certaines sommes d’argent pour maintenir le bâtiment aux normes et en bonne santé.