Rihanna prêtera sa voix à la Schtroumpfette au cinéma

Produit par Paramount Animation et prévu pour 2025, il s’agira du quatrième film inspiré des personnages de la bande dessinée créée par l’auteur et dessinateur belge Peyo, les trois premiers ayant été produits par Sony Pictures.

En plus de prêter sa voix à la Schtroumpfette, Rihanna va écrire et enregistrer des chansons originales pour le long métrage, en plus d’y participer à titre de productrice.

La chanteuse de 35 ans, qui attend un deuxième enfant, a déjà doublé un personnage animé en 2015, soit Gratuity Tip Tucci dans le film En route! (Home) des studios DreamWorks. Au grand écran, elle a aussi joué entre autres dans Bataille navale (Battleship), C’est la fin (This Is the End) et Ocean’s 8.

C’est Chris Miller (21 Jump Street et 22 Jump Street) qui réalisera le film, qui doit prendre l’affiche le 14 février 2025.