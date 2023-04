Bacs bruns : une collecte qui répond aux attentes de Saguenay

Saguenay a amassé près de 2000 tonnes de matières organiques en 2022, lors des premiers mois de la collecte. Il s'agit d'un premier bilan positif pour la municipalité, qui s'attend en septembre à se rapprocher de son objectif de 6000 tonnes récoltées en un an.

Saguenay a publié mercredi le bilan de la collecte pour l'année 2022 sur ses médias sociaux.

Au mois de septembre 2022, la collecte débutait officiellement dans les rues de la municipalité. Ce sont 60 000 bacs bruns qui ont été distribués aux citoyens et à quelques entreprises et institutions du territoire de Saguenay.

En trois mois et demi, on a récolté 1991 tonnes de matières organiques, ce qui est plutôt intéressant et même très satisfaisant, en fait. Si l’on extrapole ça sur une année complète, cela nous amène très près de l’objectif initial qui était de 6000 tonnes pour l’année , explique le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau.

Le tonnage souhaité est au rendez-vous, tout comme la qualité des matières récoltées, ajoute-t-il.

Dominic Arseneau, porte-parole de Saguenay Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Au cours des prochains mois, la Ville continuera de promouvoir l’utilisation du bac brun afin d’élargir la clientèle.

M. Arseneau estime qu’il y a un plus à gagner au chapitre des utilisateurs institutionnels et corporatifs. Ceux-ci doivent faire la demande à la Ville pour recevoir un bac pour la collecte des matières organiques. Ils ne sont que 56 à avoir adhéré à ce service.

Notre but et nos objectifs pour les prochaines années à venir, c’est vraiment de conserver l’adhésion. Parce qu’au début – surtout que cela s'est déployé en automne, au moment où l’on fait le nettoyage de la cour arrière –, il y avait beaucoup de résidus de jardins. C’était donc normal que les gens l’utilisent au départ. L’idée, c’est de conserver cette habitude-là [...]. Ce qu’on veut faire, c’est de continuer à parler de ces choses-là et surtout maintenir le tonnage , souligne-t-il.

Le tonnage des collectes mensuelles des matières organiques à Saguenay Le tonnage des collectes mensuelles des matières organiques à Saguenay Mois Tonnes Septembre 2022 555,60 Octobre 2022 779,82 Novembre 2022 428,02 Décembre 2022 228,01 Janvier 2023 201,83 Février 2023 245,86

Une première distribution de compost en juin

Le contenu des bacs bruns de Saguenay est acheminé à l’entreprise Gazon Savard pour qu’elle le transforme en compost pouvant être utilisé pour plusieurs applications, dont le jardinage.

Saguenay tiendra les 2 et 3 juin sa première distribution de compost aux citoyens dans le stationnement du centre Georges-Vézina.

À titre comparatif, la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean, qui offre le service depuis octobre 2020 à près de 42 000 clients dans 37 municipalités, a récolté 7511 tonnes de matières organiques en 2022. La RMR couvre aussi le territoire de Mashteuiatsh.