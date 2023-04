Le film Les trois mousquetaires débarque au Québec

Le long métrage, réalisé par Martin Bourboulon (Eiffel), met en vedette François Civil (En corps) dans le rôle de D’Artagnan, un jeune Gascon qui souhaite rejoindre les rangs des mousquetaires du roi à l’aube des années 1600 alors que la France, divisée par les guerres de religion, craint une invasion de l’Angleterre.

Avec ses frères d’armes Athos (Vincent Cassel), Aramis (Romain Duris) et Porthos (Pio Marmaï), il tentera de déjouer un complot du cardinal de Richelieu (Éric Ruf) et de Milady (Eva Green), dont les manigances mettent en péril la sécurité du royaume.

Nouveau regard sur un classique

Si les grandes lignes de l’histoire d’Alexandre Dumas sont respectées, le scénario est truffé de détails et de sous-intrigues inventées pour l’occasion; de quoi offrir un nouveau souffle à une œuvre déjà adaptée à de nombreuses reprises.

Les trois mousquetaires : D’Artagnan a aussi bénéficié d’un regard québécois durant le tournage, qui a duré pas moins de 150 jours. Le montréalais Nicolas Bolduc, qui s’est distingué pour son travail sur Hochelaga, terre des âmes et Ennemi, signe la direction photo du film.

Après sa sortie en France le 5 avril, le film a récolté 3,7 étoiles sur une possibilité de 5 sur l’agrégateur de contenu français Allociné, une note basée sur les critiques de 37 journaux et magazines.

Les critiques les plus généreuses, comme celles du Parisien et de Ouest France, parlent d’un grand spectacle en décors naturels et d’un plaisir de cinéma , tandis que d’autres, comme celle de Libération, déplorent le manque de folie de l’adaptation. Première et Télérama parlent de leur côté d’un divertissement lettré et fédérateur .

Le deuxième et dernier volet de la saga des mousquetaires, intitulé Les trois mousquetaires : Milady, sortira le 25 décembre au Québec.