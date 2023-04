Semaine nationale du don d’organes : l’histoire de Daniel Fortin et de son fils Jackson

En pleine Semaine nationale du don d’organes et de tissus au pays, Daniel Fortin a choisi de raconter l’histoire de son fils Jackson, afin de jeter un peu de lumière sur le don d’organes chez les enfants.

Jackson avait 14 ans le 2 septembre 2021, lorsqu’il a perdu la vie dans un accident de la route avec trois autres membres de sa famille, à Québec. Dès lors, son père Daniel Fortin a dû faire une plongée difficile dans l’univers et les procédures liées au don d’organes.

Replonger dans les derniers moments de son fils est difficile pour Daniel Fortin, qui a rencontré l’équipe de Radio-Canada au CHU de Québec. « Remettre les pieds ici c'est sûr que ça donne un petit pincement ... Quand je me suis stationné tantôt j'ai fait comme oupelaille », lâche-t-il dans l'émotion.

La vie de Daniel Fortin, le père de Jackson Fortin, a chaviré depuis le décès de son fils. Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

Il se souvient qu’en 2021, lorsqu’est venu le temps d’aborder la question du don des organes de son fils « C'est ça qui est un peu freakant aussi... Parce que la décision qu'il a fallu que je prenne, je l'ai prise tout seul, parce que la mère de Jackson est décédée [dans l’accident] aussi ».

Daniel Fortin se remémore ses réflexions lors de cette période. Je ne peux pas dire non à cause de ma peine à moi, puis parce que moi je vais souffrir pendant 5 jours, je vais empêcher 5 enfants ou adultes de vivre.

Les organes de Jackson ont permis de sauver la vie de cinq personnes. Ceux de sa demi-sœur Emma en ont sauvé cinq autres.

D’après Transplant Québec, en 2022, 171 donneurs décédés ont permis de transplanter 584 organes à 483 personnes. Photo : Getty Images / Aydın Mutlu

L’une des choses que Daniel Fortin a trouvé difficile, c’est le délai de cinq jours associé au processus de don d’organes. Ça a été l'enfer sur Terre, mais ça en a valu la peine , se souvient-il.

D’après le Dr Matthew Weiss, intensiviste pédiatrique et directeur médical du don d'organes chez Transplant Québec, ces délais s’expliquent en partie par l’importante équipe médicale qui doit être déployée lors d'un don d’organes. Vous imaginez pour tous ces organes, poumons, cœur, reins, foi.. ça se peut qu'on ait 4-5 équipes chirurgicales qui vont être obligées de voyager jusqu'ici à Québec , mentionne-t-il.

L'organisation de cette chaîne logistique peut prendre deux ou trois jours. D’après le Dr Weiss, ces délais rebutent des familles de donneurs potentiels. Quand on leur explique tout le processus, une famille qui est déjà aux soins intensifs avec leur enfant qui est décédé et qu’on demande un autre 3 jours aux soins intensifs, "ils vont dire j'aimerais bien mais je ne peux plus être ici" , illustre-t-il.

Le don d'organes chez les enfants

Le CHU de Québec-Université Laval reçoit en moyenne moins de deux enfants annuellement qui donnent leurs organes après leur décès, selon le Dr Matthew Weiss.

Dr Matthew Weiss, intensiviste pédiatrique au CHUL du CHU de Québec-Université Laval et directeur médical du don d'organes chez Transplant Québec Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Pour la province, ils seraient entre 10 et 12 par année.

Pour les soignants, aborder la question du don d’organes avec les parents d’un enfant mourant peut être épineux. C'est la pire chose qui va arriver dans leur vie et on est conscient de ça. Il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Donc juste l'idée d'annoncer la possibilité de don, c'est quelque chose de délicat , explique Dr Weiss.

« On est là pour sauver la vie. Donc on ne va pas parler de don d'organes nous-mêmes jusqu'à ce qu'on soit certain qu'il n'y ait pas de possibilités de sauver la vie. » — Une citation de Dr Matthew Weiss, intensiviste pédiatrique au CHUL du CHU de Québec-Université Laval et directeur médical du don d'organes chez Transplant Québec

Pourtant, la possibilité d’avoir un nouveau donneur d’organes pédiatrique peut avoir une grande valeur. Pour les enfants qui sont en attente, surtout pour les enfants qui attendent un cœur ou des poumons, c'est des donneurs qui sont très très précieux. Parce qu'on ne peut pas prendre un cœur d'adulte et le greffer chez un enfant de 4 ans , illustre le Dr Weiss.

Il estime qu’entre 40 % et 50 % des familles, dont l’enfant est éligible au don d’organes, acceptent d’aller de l’avant.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc