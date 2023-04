Le nombre de claims miniers est en augmentation au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le nombre de sites sous la loupe des prospecteurs miniers a plus que triplé depuis 2019, selon le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Le nombre de claims miniers est passé de 2863 en 2019 à 9270 au 31 décembre dernier. Les projets d’exploration ciblent l'apatite, le nickel, le cuivre, le niobium, le tantale, le titane et le vanadium, selon les informations fournies par le ministère.

Selon le directeur de la Table régionale de concertation minière, Benoit Lafrance, c'est l'engouement pour les minéraux critiques qui est responsable de ce regain d'intérêt.

En fait, c'est évidemment l'engouement pour les minéraux critiques et stratégiques qui sont en forte demande. Ça accélère les activités d'exploration. Évidemment, la région a toujours eu un fort potentiel pour ces substances. On en était moins conscients, parce que dans les années passées, la demande était moins grande, donc les compagnies n’étaient pas là pour faire cette exploration-là , a mentionné M. Lafrance.

Dans la région, on compte au moins quatre projets qui pourraient aboutir à l'exploitation d'une mine, soit celui de Métaux BlackRock, au nord de Chibougamau, deux projets d'exploitation d'apatite avec Arianne Phosphate et First Phosphate et un projet d'exploitation d'un gisement de tantale-niobium au nord de Girardville mené par Métaux Niobay.

La seule mine en activité dans la région est celle de Niobec à Saint-Honoré.