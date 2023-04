Les projets économiques, une pression sur le marché locatif de la MRC de Sept-Rivières

Les nombreux projets économiques dans la région amèneront un flot de travailleurs à venir s'installer dans la MRC de Sept-Rivières en 2023. Or, plusieurs intervenants locaux craignent que cette migration n'exacerbe la crise du logement à Sept-Îles et à Port-Cartier.

Au-delà d’un milliard de dollars seront dépensés dans la MRC par l’aluminerie Alouette, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, le port de Sept-Îles et Apuiat.

Le défi de l’hébergement de la main-d’œuvre est donc au cœur des préoccupations des grands entrepreneurs.

C’est le cas de Boralex, partenaire de neuf communautés innues dans le projet éolien Apuiat, qui emploiera éventuellement quelque 250 personnes pour ses chantiers sur la Côte-Nord. La pénurie de travailleurs forcera certainement l’entreprise à en chercher à l’extérieur de la région, et ce, en pleine pénurie de logements.

Comment les loger, c'est la question qui brûle beaucoup de lèvres , soulève la responsable des relations avec le milieu de Boralex, Elizabeth Chevalier.

Cette question brûlante, elle n’occupe pas seulement les entrepreneurs de grands projets comme Apuiat, mais aussi ceux responsables de générer de nouveaux logements.

C’est vrai qu’il y a beaucoup de projets dans les prochaines années à Sept-Îles , concède Caroline Girard, architecte associée chez BGLA Architecture. La firme refuse désormais des contrats parce qu’elle a déjà les mains pleines.

Encore plus de nouveaux logements devraient toutefois être créés, selon le directeur général de Développement économique Sept-Îles, Paul Lavoie.

Ce sur quoi on travaille, c’est d’augmenter notre capacité d’hébergement en ville, en essayant d’amener des entrepreneurs à construire en ville , dit-il.

En ce moment, on est beaucoup dans les constructions neuves , assure l’architecte Caroline Girard. Or, le prix des matériaux et le manque de main-d’œuvre font gonfler le prix des nouvelles constructions. Il y a beaucoup de chantiers ailleurs au Québec. Les entrepreneurs qui vont se déplacer vont donc avoir des prix très élevés. Oui, pour l’hébergement, mais aussi parce qu’ils sont surchargés dans leurs milieux à eux , explique-t-elle.

Caroline Girard, architecte associée chez BGLA Architecture Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Conséquemment, les appels d'offres reçoivent de moins en moins de réponses. Les sous-traitants sont moins nombreux à soumissionner, donc il y a un moins de compétition, ce qui a un impact sur le prix [des constructions] , précise Mme Girard.

Elizabeth Chevalier de Boralex se veut pour sa part rassurante. Le projet éolien Apuiat d'une valeur de 600 millions de dollars dépendra de centaines de travailleurs, mais bénéficie d’une super belle collaboration des gens de Port-Cartier pour loger les gens , selon elle. Pour l’instant on n’a pas d’inquiétude .

Cette assurance détonne avec les propos du directeur général de Développement économique Port-Cartier, Bernard Gauthier. Selon lui, il y aura tellement de monde à Port-Cartier au cours des prochains mois, qu’il faudra sûrement prévoir de les loger dans un campement.

Je ne veux pas dire qu’on va frapper un mur, mais ça va être un gros défi pour toutes ces grosses productions-là qui s’en viennent , renchérit Caroline Girard de BGLA Architecture.

Apuiat n’est pas tout seul à attendre des travailleurs. 300 d’entre eux sont attendus par l’aluminerie Alouette pour les travaux sur leurs fours à anode qui ont déjà débuté. Les travailleurs n'ont pour l'instant pas eu de difficulté à se trouver au logement, mais la période de pointe est toujours à venir.

Le port de Sept-Îles annoncera prochainement son plan de réhabilitation du quai de Mgr Blanche. Un projet de 30 millions de dollars qui mettra jusqu'à une centaine de travailleurs à l'œuvre.

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation n’était pas en mesure de répondre aux questions de Radio-Canada aujourd’hui, mais doit publier un Plan d’action gouvernemental en habitation ce printemps.

D’après les informations de Lambert Gagné-Coulombe