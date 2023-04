Un véhicule pour apporter des soins de santé au domicile des aînés

Si le détail de ce projet est encore à finaliser, l'agente de recherche et de développement en innovation sociale au Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, Hirondelle Varady-Szabo, explique qu'il est né d'une concertation avec Valérie-Anne Gagnon, médecin de famille et gestionnaire médicale des soins à domicile au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Des chercheurs de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) et des intervenants du CISSS en matière de gériatrie, du personnel infirmier et des personnes aînées ont aussi collaboré au projet.

Le véhicule équipé en soins intensifiés à domicile, ou VESTA – du nom de la déesse grecque du foyer et de la maison –, doit permettre de mettre en place des alternatives aux séjours hospitaliers des aînés.

Il s'adresse à des personnes qui auraient été propices à aller vers une hospitalisation ou sortir d'une hospitalisation , explique Hirondelle Varady-Szabo.

Le camion pourra contenir du matériel domotique pour installer de la surveillance à distance au domicile des patients. Un laboratoire mobile est envisagé pour pouvoir effectuer certaines analyses, comme des prises de sang ou de pression artérielle.

Il permettra aussi d'acheminer de la médication ou encore des pompes de soluté. Ça va nous permettre de délivrer des soins de manière efficace, sécuritaire et de la plus grande qualité possible au domicile des aînés , ajoute Valérie-Anne Gagnon.

Répondre aux désirs de la population aînée

En 2022, 28,4 % de la population du Bas-Saint-Laurent était agée de 65 ans et plus selon l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). Selon les prévisions de l'organisme, cette tranche d'âge pourrait représenter plus du tiers de la population dans la région d'ici 2041.

L'objectif premier est de respecter le souhait des personnes agées. Plusieurs veulent rester à domicile le plus longtemps possible , explique Mme Gagnon. Le contexte rural de la MRC de Rivière-du-Loup est propice au développement de ce genre d'initiative selon la Dre Gagnon.

« Les soins à domicile sont l'avenir en terme de santé au Québec. Ils vont être amenés, avec la démographie vieillisante, à prendre de plus en plus de place. » — Une citation de Valérie-Anne Gagnon, médecin de famille et gestionnaire médicale des soins à domicile au CISSS du Bas-Saint-Laurent

D'autres avantages au projet

Selon les intervenants qui travaillent au projet, le véhicule VESTA pourrait permettre de réduire les coûts hospitaliers et lutter contre le manque de main-d'oeuvre en désengorgeant les hôpitaux.

Il devrait également permettre de réduire le trauma hospitalier selon la Dre Gagnon, c'est à dire des complications qui peuvent survenir à l'hôpital comme une chute, une infection et qui n'auraient probablement pas eu lieu si le patient était resté à son domicile.

La pandémie a probablement accéléré la réflexion autour de ce type de projet. Pendant cette période, les personnes soignants, notamment les infirmières de CLSC qui travaillent beaucoup avec les patients aînés, ont oeuvré pour maintenir de façon sécuritaire les personnes agées à leur domicile.

Ce sont d'ailleurs ces employés déjà en place dans les CLSC et qui donnent des soins à domicile qui prendraient la barre du véhicule VESTA.

Un premier pas à suivre

Le projet est accueilli avec enthousiasme par la Coalition pour la dignité des aînés qui représentent six associations d'aînés à travers la province. L'organisme demande une priorisation des soins à domicile depuis de nombreuses années.

[Pour] enfin retirer l'hospitalo-centrisme de nos vies, lance la porte-parole de la Coalition, Andrée Lamontagne. C'est un début d'action et on espère que ces projets-là vont devenir permanents.

L'organisme estime qu'il faut aller plus loin dans cette voie et que ce type de projet-pilote doit se développe à travers la province. La Coalition ouhaite aussi que cette initiative s'appuie sur les ressources communautaires présentes en milieu rural.

Le projet VESTA fait partie d'une démarche de recherche-action Bien vieillir chez soi qui comprend huit projets au Bas-Saint-Laurent.

Des consultations continueront d'avoir lieu dans les prochains mois pour affiner le projet. Le VESTA sera mis en place sur plusieurs années et entrera en fonction avant la fin de la recherche-action entre 2023 et 2026.