Des migrants du chemin Roxham accueillis à bras ouverts dans des classes qui débordent

Logés dans des hôtels, ces nouveaux arrivants doivent composer avec l’incertitude qui accompagne leur demande d’asile et les défis de logement. À travers tout cela, des enfants découvrent leur nouvelle école qui les accueille à bras ouverts, mais dont les murs débordent déjà.

La directrice de l’École Saint-Henri à Moncton, Sophie LeBlanc, a accueilli six nouveaux élèves cette semaine.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un migrant arrive au Canada par Champlain, dans l'État de New York, le 25 mars 2023. Photo : Getty Images / AFP / Lars Hagberg

C’est une rentrée scolaire pas comme les autres pour ces demandeurs d’asile, qui ont emprunté le chemin Roxham avant de se rendre au Nouveau-Brunswick.

On a su qu’il y a des enfants qui ont vu des choses très difficiles, lance la directrice.

En date du 26 avril, le Nouveau-Brunswick a accueilli 242 demandeurs d’asile, dont 169 ont été dirigés vers les villes de Moncton et de Fredericton.

La très grande majorité d'entre eux débutent leur nouvelle vie au Canada à l’hôtel, en attendant de régulariser leur statut.

Sophie LeBlanc, directrice de l'école Saint-Henri à Moncton Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

À l’école, on met tous les efforts possibles pour les accueillir.

Ce qui me désole, c'est que normalement j'inscris le point de départ de l'autobus, que c'est la maison. Mais là, je me suis restreinte, j'ai écrit "domicile : hôtel", parce que c'est ça la situation pour le moment , explique Sophie LeBlanc.

Cette semaine, ces élèves viennent principalement de Colombie et du Venezuela. Comme l’explique Sophie LeBlanc, il faut être prêt à toute éventualité lors de leur arrivée.

Une petite fille a perdu ses lunettes en cours de route, donc elle commence l'école sans nécessairement avoir sa pleine vision, on va voir à trouver un optométriste qui pourrait lui venir en aide.

Une école qui débordait déjà

La directrice de l’École Saint-Henri ajoute que l’école se doit de donner à ces élèves un environnement sécuritaire, car ceux-ci doivent être rassurés.

Il y en a qui on vu des choses. Des exemples : qui ont été dans une camionnette où c'était très, très chaud, où ce qu'ils ont vu des parents mourir devant eux [...] Ça peut être des circonstances très difficiles qu'ils ont vécues. Donc on s'attend à gérer ça dans nos écoles.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un père et sa petite fille au passage du chemin Roxham, entre le Québec et l'État de New York, le 25 mars 2023. Photo : Getty Images / AFP / Lars Hagberg

L’école utilise tous les outils à sa disposition, comme le programme de petits déjeuners. Sophie LeBlanc ajoute que l’école fournira aussi le dîner gratuitement, jusqu’à ce que la famille trouve un domicile fixe.

Un soutien psychologique est offert, de même que des vêtements. Mais le plus grand défi reste la langue. Tous les enfants ne parlent pas nécessairement le français.

« Le grand défi, c'est d'amener ces élèves à apprendre la langue, de composer avec les traumatismes qu'ils ont eus dans leur pays d'origine. » — Une citation de Sophie LeBlanc, directrice de l'École Saint-Henri, Moncton

L’École Saint-Henri est déjà au maximum de sa capacité. L’établissement scolaire a accueilli 170 nouveaux arrivants en un an seulement, auxquels viennent s’ajouter les réfugiés, ce qui représente près de la moitié de la population étudiante.

On déborde vraiment. On nous promet quatre roulottes. Je ne suis pas certaine que ce sera suffisant , soutient la directrice.

Mais pas question de refuser un élève. L’école devra jumeler des classes, c’est-à-dire que deux niveaux seront enseignés en même temps par deux enseignants dans le même local.

« On n'a pas le choix. Moi, j'ai jamais refusé un enfant à l'École Saint-Henri. On trouve de la place et on fait notre possible, mais c'est pas toujours évident. » — Une citation de Sophie LeBlanc, directrice de l'École Saint-Henri, Moncton

Accompagner les familles

Josie Marks, présidente du comité administratif de la Clinique des réfugiés du Nouveau-Brunswick, est témoin du quotidien vécu par les demandeurs d’asile. Elle leur offre un soutien légal avec une équipe d’avocats et d’interprètes.

Lorsque quelqu'un fait une demande d'asile, il faut prouver qu’ils ont un risque personnel à leur vie s'ils retournent dans leur pays d’origine , dit Josie Marks, qui aide ces migrants à préparer leur demande.

Devant cet afflux de réfugiés provenant du chemin Roxham, cet organisme est lui aussi débordé. L’équipe doit gérer quatre fois plus de dossiers qu’à l’habitude.

L'avocate Josie Marks est présidente du comité administratif de la Clinique des réfugiés du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

On pense que nous sommes capables de gérer la demande. Ce n'est pas facile, mais dans les dernières quatre semaines, on a fait 75 consultations, plusieurs sessions de groupe, et on a aidé une quarantaine des nouveaux arrivants de Roxham Road à préparer leur demande en entier. Donc, c’est beaucoup de travail , explique Josie Marks.

Une course contre la montre

Cette demande doit être remplie et envoyée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié dans un délai de 45 jours. Sinon, le risque d’expulsion est bien réel.

Josie Marks explique que les migrants sont accompagnés dans une demande qui contient au moins les informations les plus importantes, quitte à la compléter après. Oui, le risque existe, mais on pense que nous sommes capables d'atténuer ce risque .

Selon elle, personne n’a été refoulé ni expulsé jusqu’à maintenant.

L'École Saint-Henri a accueilli 170 nouveaux arrivants en un an seulement, auxquels viennent s’ajouter les réfugiés, ce qui représente près de la moitié de la population étudiante. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le travail est de longue haleine. L’organisme a reçu des fonds du gouvernement provincial pour embaucher un avocat, mais pour un an seulement.

Pour s'assurer que ces centaines de dossiers font tout le processus à travers le système, ça va probablement nous prendre deux ans , estime Josie Marks.

À cela s’ajoute un manque d’interprètes pour traiter certaines demandes et des délais pour obtenir des permis de travail pour les demandeurs d’asile.

Des demandes supplémentaires pourraient survenir. Josie Marks indique qu'il y a environ 4000 personnes dans des hôtels de la région de Niagara, en Ontario, et que ces établissements vont bientôt demander qu'ils partent, pour laisser les chambres aux touristes. Donc ça se peut qu'on aille avoir peut-être une cinquantaine d'autres.

Le défi du logement

Parallèlement à la demande d’asile, les réfugiés doivent aussi trouver un logis, dans un contexte de crise du logement.

Là aussi le temps leur est compté. La période allouée par le gouvernement fédéral pour être hébergé dans un hôtel est de 60 jours.

Ron Gaudet, directeur de la stratégie pour l’Association multiculturelle du Grand Moncton Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

L’Association multiculturelle du Grand Moncton tente de faire sa part. Quatre employés sont sur place, dans les hôtels, pour aider les demandeurs d’asile à trouver des options de logement. Les dons de la communauté sont les bienvenus.

Nous allons tendre la main à notre communauté. Nous venons de lancer une campagne pour les besoins de base. Nous essayons d’amasser suffisamment de fonds pour pouvoir au moins donner à chaque famille de quoi subvenir à ses besoins, qu'il s'agisse de petites dépenses, mais au-delà de cela, nous tendons la main à la communauté pour trouver des logements, temporaires ou permanents , explique Ron Gaudet, directeur de la stratégie pour l’Association multiculturelle du Grand Moncton.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach