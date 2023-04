7e voie réversible sur le pont Laporte : l’inaction de la CAQ montrée du doigt

L’inaction et le manque de sérieux du gouvernement sont montrés du doigt par les oppositions à l’Assemblée nationale et à l’Hôtel de Ville de Québec quant au rejet par la CAQ de la gestion dynamique des voies sur le pont Pierre-Laporte, alors qu’il s’agit d’une option viable selon une étude du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).