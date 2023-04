Les estimations des coûts du projet Contrecœur sont plus élevées qu'initialement prévu en 2019. L' APM attribue cet ajustement à l'inflation qui fait gonfler la facture potentielle du projet par rapport au scénario établi avant la pandémie.

L' APM a déjà obtenu une aide supplémentaire de 75 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec, mais le fédéral n'a toujours pas confirmé qu'il injectera plus de fonds que les 300 millions de dollars déjà promis par la Banque de l'infrastructure du Canada.

M. Imbleau a rencontré le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, pour plaider sa cause, mardi. Ce que j'ai eu l'occasion de dire qui m'a été confirmé dans ma conversation avec le ministre, c'est que la contribution et la participation du fédéral étaient une question de semaines et non pas de mois , raconte-t-il en entrevue en marge de l'assemblée annuelle de l' APM . On peut faire avec cet échéancier-là. Il est encore urgent et c'est le message que j'ai communiqué.

Le projet dont le coût devait atteindre un maximum de 950 millions de dollars pourrait coûter 1,4 milliard, selon deux sources citées par le Globe and Mail. M. Imbleau n'a pas voulu commenter cette information. Ce que je peux confirmer, c'est que ce sont des augmentations de coûts importantes.