Une salle familiale rénovée pour COMSEP grâce à des étudiants en entreprenariat

Le local famille du Centre d’organisation mauricien de services et d’éducation populaire (COMSEP), à Trois-Rivières, sera bientôt rénové afin de mieux recevoir les familles en situation de pauvreté. L’organisme a été choisi, parmi 26 autres, par des étudiants de l’École d’entrepreneurship de Beauce, afin de doter l’espace d’installations ludiques et propices aux apprentissages des enfants.

Dans le cadre de leur formation, les 25 étudiants ont pour mandat de réaliser un projet communautaire. Après avoir reçu plusieurs candidatures d’organismes, le choix du groupe s’est arrêté sur le centre de Trois-Rivières.

COMSEP nous a séduit par la mission de l’organisme, d’aider des familles plus défavorisées. On voulait aider les enfants qui ont plus de difficultés , explique l’un des étudiants de l’École d’entrepreneurship de Beauce, à Saint-Georges, Marc-André Houle.

Avec les rénovations, COMSEP souhaite offrir aux enfants un espace de socialisation tout en permettant aux parents de développer et consolider leurs compétences parentales. Photo : Gracieuseté de COMSEP

Ensemble, le groupe d’étudiants et COMSEP ont pour objectif d’amasser 200 000 $ afin de rénover le local. Des activités de financement ont déjà commencé.

Pour Sophie Guilbault, une maman qui utilise déjà les services de COMSEP , cette annonce fait beaucoup de bien. Ça va amener peut-être d'autres parents à participer. En tant que parents, c’est le fun quand on fait une activité et qu'on sait que les enfants sont en sécurité à côté et qu’ils s’amusent. Ça va être vraiment bien , soutient-elle.

L’organisation savait déjà depuis quelques mois qu’elle avait été sélectionnée, mais l’annonce a été faite officiellement jeudi matin, dans leurs locaux.

On va organiser des activités d’apprentissage. Ça va être un local pour l’aide aux devoirs. On va aussi pouvoir faire des choses avec l’alimentation. Concrètement, ça va nous donner des outils supplémentaires, des outils [actuels] pour travailler avec les familles et améliorer leurs conditions de vie et surtout la réussite scolaire , croit la coordonnatrice adjointe de COMSEP , Marie-Josée Tardif.

Avec les informations d'Édouard Dubois