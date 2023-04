Les lunettes roses s’envolent vers l’Italie, Caroline en mémoire

Caroline Gauthier a perdu son combat contre un cancer du côlon en juillet dernier. Sa fille, Myriam Lepage, s’est jointe au mouvement et sera du voyage de neuf jours en Italie.

C’est sûr qu’elle va avoir une grosse place dans nos cœurs. Elle va être là avec nous et on pense même peut-être laisser quelque chose à la fin du trek, quelque chose qui la représente , explique la jeune femme. Peut-être des lunettes roses.

Myriam Lepage marchera aussi pour toutes les autres personnes atteintes de cancer et leurs proches. Pour les jeunes d’aujourd’hui qui ne connaissent pas vraiment ça et qui ne font pas toujours attention à leurs proches. Moi je l’ai vécu. Ça arrive vite, ça arrive soudainement et on ne s’y attend pas.

Le grand marathonien Patrick Charlebois sera aussi du voyage en Europe, lui qui s’est joint à l’équipe dernièrement. Caroline, c’est une amie aussi de longue date, donc moi je voyais que les planètes s’alignaient bien pour appuyer ce mouvement-là , raconte-t-il.

Au printemps 2022, lors de la création des lunettes roses, les quatre amies souhaitaient atteindre 50 000 dollars en don, un objectif qu’elles ont rempli en quelques mois seulement. Maintenant, l’équipe vise à amasser 150 000 dollars.

Avec les informations d'Edouard Dubois