Three Days Grace, Deadmau5 et Charlotte Cardin à Osisko en lumière

Parmi les têtes d’affiche qui composent la programmation figurent le groupe de rock ontarien Three Days Grace, le DJ et producteur de musique électronique Deadmau5 ainsi que la Québécoise Charlotte Cardin.

Pour une première fois dans l’histoire de l’événement, quatre soirs de spectacles seront présentés, du mercredi 9 au samedi 12 août.

Des spectacles de feux d’artifice seront présentés à la fin des soirées du vendredi et du samedi.

Des têtes d’affiche d’envergure

C’est au groupe montréalais Lendemain de Veille que reviendra la tâche d’ouvrir le bal le 9 août, en compagnie de P’tit Gros Bison et de Pourpre.

La soirée du jeudi mettra pour sa part en vedette Three Days Grace, qui sera accompagné de Lubik, Death Proof, The Naked High et Astral Gates.

La formation Three Days Grace (photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / John Woods

Three Days Grace entre dans la catégorie du rock alternatif où tout le monde peut apprécier un bon show dans cette catégorie-là, même les néophytes. Three Days Grace, c’est des spectacles avec beaucoup d’énergie. C’est des spectacles lourds, mais pas trop. On peut y aller en famille, mais ça va brasser quand même. Three Days Grace, c’est une très grosse prise , déclare le directeur général d’Osisko en fête, Frédéric Roy-Hall.

Le vendredi 11 août, KNLO, Naya Ali, Mamiilou et Sh4wn mettront la table pour Deadmau5.

« Deadmau5, c’est une belle introduction à la musique électronique pour ceux qui connaissent moins ça. C’est de la musique pop, c’est des chansons que vous avez déjà entendues si vous allez danser des fois. C’est un spectacle où il va y avoir beaucoup de son, beaucoup de lumière, les gens vont danser, je pense que ça va être une soirée d’euphorie. » — Une citation de Frédéric Roy-Hall

Lors de la soirée de clôture du samedi, Clay and Friends, Naomi, Claudia Bouvette, Et on déjeune et Lova auront le mandat de préparer la foule pour Charlotte Cardin.

Charlotte Cardin va faire seulement deux festivals cet été et elle voulait passer à Rouyn-Noranda. C’est pas mal l’artiste la plus en demande en ce moment au Canada. Pour nous, c’est une grande fierté de l’avoir attirée. C’est pour ça qu’on l’a placée un samedi soir. C’est quelque chose que tout le monde va apprécier, alors on est vraiment contents de ça , affirme Frédéric Roy-Hall.

Charlotte Cardin lors du Festival d'été de Québec en 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Rejoindre un large public

Le directeur général d'Osisko en fête, Frédéric Roy-Hall, souligne que l’objectif principal de la programmation est de rejoindre le plus large public possible.

Il faut écouter largement la population et regarder les tendances d’où ça s’en va. Notre but est d’être le plus généraliste possible, d’aller rejoindre le plus de gens et que les gens puissent se rassembler en communauté et écouter un même spectacle, c’est l’objectif numéro 1 , soutient-il.

Quatre soirs de spectacles

Pour une première fois dans son histoire, Osisko en lumière s’étendra sur une période de quatre jours.