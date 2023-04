Des vêtements en peau de saumon confectionnés au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Chez Fourrure Gauthier et fille, un produit original et jugé fort résistant a fait son apparition à travers la fourrure : la peau de saumon. Le choix est d'autant plus inusité que l'entreprise de Chicoutimi-Nord met en valeur le pelage des bêtes depuis 60 ans.

Il n'y a rien qui se compare à ça. Il a son motif propre à lui. Il a sa façon de réagir au travail. Il a sa façon de s'assouplir sur la personne. C'est un cuir authentique. C'est un nouveau produit , a lancé André Gauthier, président-directeur général de Fourrures Gauthier, qui précise d'ailleurs que ce cuir ne sent pas le poisson.

Fourrures Gauthier de Saguenay crée des vêtements faits avec de la peau de saumon. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

L'entreprise en est à la confection de ses toutes premières pièces. Le marché qu'elle vise est celui des manteaux. Et son expertise dans le domaine de la fourrure lui donne un avantage.

On a toute l’expertise pour réussir à faire ça. Il faut savoir travailler la fourrure pour travailler le saumon, il faut savoir travailler le cuir aussi; il faut que ce soit un mariage des deux. Si on travaille juste le cuir, on ne peut pas faire de manteaux, il y aurait trop de pertes. C’est toute une façon de faire , a expliqué André Gauthier.

Partenariat avec la France

La peau provient du saumon d'élevage que fume une entreprise française, la Maison Casteigt. Le président et fondateur Jean-Marc Casteigt voulait ainsi donner une nouvelle vie à ce déchet. Il a trouvé le moyen de les tanner sans produits chimiques en Italie.

Aujourd’hui, il y a une prise de conscience et des entreprises pour essayer de faire attention à l’environnement. Moi, je ne suis pas donneur de leçon. [...] Moi, ce que je fais, c’est de me remettre en question moi-même et dans mon entreprise, quoi faire pour avancer dans ce sens , a mentionné Jean-Marc Casteigt.

Selon André Gauthier, le produit est écoresponsable.

La fille d'André Gauthier, Emmy Gauthier, a grandi à travers les pièces de fourrure. C'est elle qui assurera la relève de l’entreprise. Elle voit dans le saumon un produit d'avenir.

Les gens vont être plus attirés par le produit étant donné qu'il est écologique. La fourrure, il y a des petits accrocs par rapport à ça. Le saumon, il n'y a personne qui peut chialer contre ça. C'est écologique. Ça a toutes les qualités de la terre , a fait valoir Emmy Gauthier, qui est adjointe à la direction générale de l'entreprise.

Un manteau peut coûter plus de 6000 dollars. Comme il s'agit d'un produit de luxe, André Gauthier aimerait le commercialiser à l'international. Il espère aussi être en mesure de ramener le brevet au pays pour tanner du saumon canadien.