Cet écran OLED se remplit de liquide pour former les touches d’un clavier

Le duo de chercheurs Craig Shultz et Chris Harrison, du Future Interfaces Group (FIG) de l'Université Carnegie Mellon, en Pennsylvanie, a mis au point une technologie haptique sur écran plat qui permet, grâce à un réseau de petites pompes, de gorger de liquide une zone d’un panneau étagé placé sous un écran OLED flexible.

Cet écran épouse les formes du panneau, et arrive ainsi à former en une seconde de petites bosses qui dépassent de la surface plane de 1,5 mm. Les saillies disparaissent sur commande, et l’écran reprend sa forme plate.

Le retour haptique est une technologie aussi utilisée dans les manettes de jeu, pour produire une vibration à l'exécution de certaines figures, par exemple. Elle ne permet toutefois pas d’ajouter une dimension tactile, comme ce serait le cas avec l’écran développé par l’équipe de recherche américaine.  (Nouvelle fenêtre)

Outre de faciliter la saisie de touches de clavier sur un écran plat, cette technologie pourrait également être utile pour ajouter des fonctions d’accessibilités, comme le braille, pour les personnes avec une déficience visuelle.