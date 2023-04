Les jeux en nuage, un marché embryonnaire à fort potentiel

Le jeu vidéo en nuage offre la possibilité de jouer à un jeu sur n'importe quel écran, du PC à la télé connectée, souvent par le biais d’un abonnement en ligne, sans avoir à posséder la version physique du titre en question.

Les titres sont traités sur des serveurs informatiques à distance et transmis directement à l'appareil de l'utilisateur ou l’utilisatrice, de sorte que la partie se déroule de manière fluide.

Rendu possible par l'accès à Internet à très haut débit, le succès de la dématérialisation est notamment incarné par le phénomène Fortnite. Ce jeu, l’un des plus populaires au monde, compte quelque 200 millions d’adeptes et est accessible seulement par le biais d’une plateforme en ligne ou d’une application mobile.

Selon le cabinet Newzoo, le marché du jeu en nuage pourrait atteindre 8,2 milliards de dollars américains (11,1 milliards de dollars canadiens) en 2025, soit le triple du montant par rapport à 2022 (3,2 milliards de dollars canadiens).

Si le potentiel de croissance est important, ça reste encore embryonnaire dans un marché mondial du jeu vidéo estimé à plus de 300 milliards de dollars américains (408 milliards de dollars canadiens) par le cabinet de conseil Accenture.

Les chefs de file du jeu dématérialisé

Selon l'autorité britannique de la concurrence (CMA), Microsoft représente déjà environ de 60 % à 70 % des services mondiaux de jeux dématérialisés, avec 25 millions de personnes abonnées à son service Game Pass, qui permet de jouer à plus d'une centaine de jeux – parfois très récents – contre un abonnement mensuel d'une dizaine de dollars.

Si Sony et Nintendo ont lancé un service similaire, l'offre n'a strictement rien à voir avec celle du groupe américain en matière de catalogue de jeux offerts et de puissance d'infrastructure proposée, d’après Julien Pillot, économiste spécialiste des industries culturelles.

D'autres géants de la technologie se sont aussi lancés sur ce créneau, sans grand succès, comme Amazon, avec Luna, ainsi que Google et sa défunte plateforme Stadia, débranchée au début de l’année.

Amazon, qui possède la très populaire plateforme de diffusion de parties de jeux vidéo en direct Twitch et le leader mondial de l'informatique en nuage AWS, n'a toujours pas atteint la crédibilité industrielle dans l’industrie du jeu vidéo, souligne Julien Pillot.

Parmi les autres plateformes figurent celles de Nvidia (GeForce Now), d'Apple (Arcade) et de Netflix, avec ses jeux mobiles.

Une fusion qui sème l’inquiétude

Malgré la décision de bloquer cette transaction record à 69 milliards de dollars américains (93,8 milliards de dollars canadiens) prise par la CMA, qui dit craindre que l'accord ne modifie l'avenir du marché des jeux en nuage , des spécialistes ne s'attendent pas à voir des retombées considérables dans l’industrie du jeu dématérialisé.

Activision ne permet pas actuellement à ses jeux, comme la très populaire série Call of Duty, d'être diffusés par le biais d’un service de jeu en nuage.

Il semble peu probable [que cela soit le cas] dans un avenir proche , anticipe Joost Rietveld, professeur à l'University College London.