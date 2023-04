La Saskatchewan annule une demande de hausse des tarifs de SaskEnergy

Le gouvernement provincial a enjoint au Comité de révision des tarifs des services publics de la Saskatchewan d'annuler la demande d'augmentation de 5 % des tarifs de SaskEnergy pour juillet 2023 et juillet 2024. La société d'État avait déjà augmenté ses tarifs à la fin de 2022 et au début du mois d'avril 2023.

J'ai demandé au Comité de révision des tarifs des services publics de la Saskatchewan d'annuler la demande d'augmentation des tarifs de SaskEnergy , note le ministre responsable de SaskEnergy, Don Morgan, dans un communiqué de presse publié jeudi.

Don Morgan souligne que cette décision devrait permettre de maintenir les tarifs à un niveau « abordable » pour les clients.

La province souligne que la Saskatchewan a les tarifs de services publics parmi les plus bas au Canada, en grande partie grâce aux taux d'assurance automobile les plus bas et aux coûts des produits de base du gaz naturel .

En 2022-23 et 2023-24, les tarifs des services publics de la Saskatchewan devraient être les deuxièmes plus bas de toutes les provinces, d'après le gouvernement.

En avril, la société d'État SaskEnergy, a augmenté ses tarifs et a justifié cette décision par la hausse du prix du gaz naturel à 65 $ la tonne ou 0,1239 $ le mètre cube.

En décembre, le Comité indépendant d'examen des tarifs de la Saskatchewan a recommandé au gouvernement provincial de ne pas procéder aux augmentations de tarifs prévues en 2023-2024 et 2024-2025.