Cinq adolescents font face à 76 chefs d’accusation après une série de vols avec violence

Le Service de police de Calgary a publié mercredi une déclaration détaillant son enquête sur les vols, incluant de multiples vols à main armée et de piraterie routière.

La police a arrêté les cinq suspects il y a deux semaines.

Trois des adolescents sont en détention et deux ont été libérés. Tous doivent comparaître séparément devant la justice au cours des prochaines semaines.

Selon la police, l'enquête sur le groupe a commencé par un vol commis en octobre dans une pharmacie de Pineridge, un quartier du nord-est de Calgary.

Un groupe de jeunes serait entré dans le magasin, aurait menacé le personnel avec du répulsif à ours et se serait emparé de divers stupéfiants avant que la police n'arrive sur les lieux.

Cinq jours plus tard, les enquêteurs de l'unité des vols ont remarqué que le vol de la pharmacie présentait des points communs avec plusieurs autres vols commis dans la ville.

L'enquête s'est poursuivie et la police a pu identifier les cinq suspects.

Selon la police, les jeunes sont soupçonnés d'avoir commis 11 vols entre juin et janvier. Il s'agit notamment de six vols dans des pharmacies, de quatre détournements de voitures et d'un vol personnel.

La police a déclaré que certains des suspects étaient connus des services policiers avant leur arrestation.

Aucun autre suspect n'est recherché en relation avec ces vols.