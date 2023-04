La mine Odyssey rêve déjà d’exploiter un deuxième puits

Invité de la Chambre de commerce de Val-d’Or, jeudi, dans le cadre de la Semaine minière, Patrick Mercier, a fait le point sur l’avancement des travaux de cette nouvelle mine souterraine, appelée à prendre le relais de la fosse de Canadian Malartic.

Maintenant sous le giron d’Agnico Eagle, la mine Odyssey a commencé son exploitation il y a quelques semaines à partir d'une rampe dans la zone Odyssey Sud. Le fonçage du puits de 1800 mètres de profondeur vient aussi de commencer, ce qui permettra d’atteindre le gisement East Gouldie en 2027.

Le projet de mine Odyssey de la mine Canadian Malartic (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La compagnie prévoit extraire du sol plus de sept millions d'onces d’or d’ici 2039, mais, selon Patrick Mercier, le potentiel des zones minéralisées autour de la mine actuelle permet de voir plus grand et plus loin.

L’idée d’un deuxième puits est directement liée au potentiel qu’on constate même si on doit encore forer et confirmer, avance-t-il. Quand on a fait les études il y a trois ans, la tête du gisement était connue. Beaucoup de forage a encore été fait et on voit depuis un potentiel grandissant, mais il reste encore énormément de travail à faire, dont des études économiques pour voir si c’est réalisable de construire un deuxième puits dans le contexte d’aujourd’hui.

Avec une capacité de 57 000 tonnes de minerai par jour, l’usine de Canadian Malartic peut traiter beaucoup plus que les quelque 19 000 tonnes prévues pour la mine Odyssey.

« Au-delà de ce qu’on connaît aujourd’hui, on peut peut-être espérer envoyer 25 000 à 30 000 tonnes par jour, mais il reste beaucoup d’études à faire avant de se commettre sur d’autres scénarios pour l’usine » — Une citation de Patrick Mercier, directeur général de la mine Odyssey

Les dirigeants de la mine misent par ailleurs sur l’intégration de plusieurs avancées technologiques dans les opérations, tant au niveau des communications, que de la téléopération ou de l’utilisation des véhicules à batterie.

Patrick Mercier, directeur général de la mine Odyssey, Partenariat Canadian Malartic. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ça demeure un défi, reconnaît le directeur général. Comme pour toute nouvelle chose, ça prend de l’adaptation, tant dans la société que dans l’industrie. On mise sur quelques axes, mais des fois il faut enlever des idées préconçues, des vieilles traditions, pour intégrer de façon saine les nouvelles technologies avec de nouvelles façons de voir les choses. Ça touche même l’embauche de nos employés. On veut des gens ouverts aux technologies, pour s’assurer que, quand on essaie des affaires, ils y soient très ouverts.

Quelque 800 personnes travaillent actuellement sur le site de la mine Odyssey, dont 250 employés. Une fois en pleine opération, la mine emploiera 1500 personnes.

Un plan de transfert des employés de Canadian Malartic a été lancé et 275 personnes s’y sont déjà inscrites.