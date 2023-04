Un canon découvert dans le remblai du boulevard Champlain

Le canon a été trouvé à l'été 2021 par des employés du ministère des Transports du Québec affairés à des travaux d'excavation, entre l'avancée Saint-Michel et le quai Frontenac.

Il était mélangé à des blocs de béton et des déchets métalliques , confirme Jean-Philippe Guay, conseiller en relations publiques à la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ). Les débris ont été déposés en remblai à proximité du fleuve au milieu du 20e siècle, soit à l’époque correspondant à la construction du boulevard Champlain .

Difficile à identifier

Selon le rapport de l’archéologue qui a analysé la pièce, il s’agirait du fût d’un canon en fonte, à âme lisse et de calibre de 12 livres .

Son origine demeure toutefois difficile à identifier, selon la Commission. Le canon est incomplet et dans un état de détérioration avancé. De plus, la corrosion empêche de détecter les indices qui permettraient de confirmer son pays d’origine , y affirme-t-on.

La destruction du fût et son rejet se seraient déroulés à la fin du 18e ou au cours du 19e siècle. Le fût aurait séjourné durant plus d’un siècle dans la falaise avant d’être déplacé et intégré à des remblais déposés sur la rive du fleuve au cours des années 1960.

Le canon a été retrouvé le long du boulevard Champlain à l'été 2021 pendant les travaux pour l'aménagement de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain. Photo : courtoisie / Commission de la capitale nationale du Québec

Malgré le mystère, la CCNQ a de bonnes raisons de croire que le canon a été coulé au 18e siècle. Il s’agit d’une production soit française, soit anglaise. La thèse de l’origine anglaise semble la plus plausible selon l’analyse de l’archéologue. Selon cette thèse, sa fabrication remonterait avant 1794 , rapporte M. Guay.

Toujours selon les hypothèses, le canon aurait pu être saboté à l'époque, avant d'être jeté. Le canon a pu être endommagé lors d’un exercice de tir. Des artilleurs auraient ensuite été chargés de détruire volontairement certaines composantes du canon à l’aide d’une masse afin de le rendre inutilisable , avance la Commission.

Cette réflexion émane du fait que les Plaines d'Abraham ont servi, dès 1950, de champ de tir aux Français, puis aux Anglais.

Le canon a été trouvé dans le remblai de la phase 3 de la Promenade Samuel-de-Champlain. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

Rare exemplaire

Les canons de calibre de 12 livres ne sont pas légion dans la capitale.

La Commission des champs de bataille nationaux (CCBN), par exemple, n'en détient qu'un seul exemplaire. La CCBN possède un des seuls canons de 12 livres encore présents dans la ville , souligne Caroline Ricard à la direction générale Archives et collections de la CCBN .

Ce dernier se trouve devant la terrasse Grey, non loin de la côte Gilmour. Le canon et son affût ont été restaurés par la CCBN à l’hiver 2021-2022.

Le canon de calibre de 12 livres se trouve sur la terrasse Grey et a été légué à la Commission des champs de bataille nationaux en 1913 par les héritiers de H.M. Price. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

Bien qu'elle détienne une expertise en la matière, la Commission des champs de bataille nationaux n'a pas voulu s'avancer sur la provenance du canon trouvé près du boulevard Champlain.

Elle note toutefois des caractéristiques similaires à celui qu'elle possède. Tout comme le canon trouvé par la Commission de la nationale (CCNQ), [le nôtre] est abîmé. Il est cassé : il manque la volée et la bouche. Le canon n’était donc pas aussi court à l’origine , explique Caroine Ricard.

Dans le cas de la pièce détenue par la Commission des champs de bataille, l'identification a été rendue possible par la présence du monogramme royal de George II (royal cypher), ce qui permet de faciliter la datation . Selon Mme Ricard, il aurait donc été coulé vers la fin du règne de George II, soit vers 1758-1760.

Aucun indice de la sorte n'a été trouvé sur le canon provenant du remblai.

Hésitation

En attendant un dénouement, le canon a été transféré au Centre de conservation du Québec où il est protégé depuis juin 2022. Puisque la CCNQ est responsable du chantier de la Promenade Samuel-de-Champlain, et donc de cette découverte, il lui reviendra de décider si elle demande ou non au Centre de procéder ou non à une restauration.

La Commission refuse toutefois de s'avancer, encore à ce jour, sur le sort éventuel du canon. Elle se défend par ailleurs de tarder à prendre une décision.

Une analyse de différentes méthodes de restauration par des spécialistes en conservation est nécessaire avant que toute action soit entreprise. Une fois cette analyse complétée, le canon pourrait être restauré et mis en valeur , plaide Jean-Philippe Guay.

Cette hésitation explique d'ailleurs pourquoi la Commission n'a pas encore souhaité annoncer la découverte, même deux ans plus tard.