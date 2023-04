Pour célébrer son 25e anniversaire, la populaire série Un gars, une fille fait un retour à Radio-Canada avec de nouveaux épisodes. La fille du duo, Sylvie Léonard, cumule plus de 45 ans de carrière au théâtre comme à l’écran. Que Sylvie Léonard interprète les femmes douces ou les plus décidées, son jeu est toujours authentique et on y croit. Nos extraits d’archives reviennent sur quelques rôles mémorables qui ont jalonné son parcours artistique.

« C’était clair pour moi qu’il fallait que je fasse un métier de création. » — Une citation de Sylvie Léonard, Entrée des artistes, 2000

Déjà toute petite, Sylvie Léonard est attirée par le jeu. Elle n’a jamais pensé faire autre chose.

Depuis la fin de sa formation en théâtre au Cégep de Saint-Hyacinthe en 1975, Sylvie Léonard n’a jamais cessé de jouer.

En 1977, elle apparaît aux téléspectateurs de Radio-Canada en campant le personnage de Mimi Jarry dans Rue des Pignons. Elle arrive dans ce téléroman à succès neuf ans après les débuts de l’émission pour remplacer au pied levé la comédienne Jocelyne Barey.

Dans cet extrait, Mimi (Sylvie Léonard) discute avec Simon (Guy Nadon) de sa famille et de ses valeurs qu’elle trouve démodées pour son époque.

Extrait de Rue des pignons où Mimi (Sylvie Léonard) discute avec Simon (Guy Nadon) de sa famille.

L’actrice apprend beaucoup au contact des grands comédiens avec lesquels elle évolue. C’est le cas dans le téléroman Terre humaine où, à partir de 1978, elle joue la fragile Annick Jacquemin, la petite fille de Léandre Jacquemin, personnifié par Jean Duceppe.

« Je réalise le privilège que j’ai eu de côtoyer ce grand comédien doté d’un talent quasiment déstabilisant. » — Une citation de Sylvie Léonard

Terre humaine, 14 août 1978, Sylvie Léonard (Annick Jacquemin) et Jean Duceppe (Léandre Jacquemin). Photo : Radio-Canada

Dès le début des années 1980, Sylvie Léonard charme le jeune public à la télé. D’abord dans la série d’émissions Bof et compagnie, où elle incarne le clown Puce entre 1981 et 1983. Puis de 1983 à 1987, où elle est projetée dans l’univers ultramoderne du Traboulidon.

Dans cet extrait de l’émission jeunesse, on peut voir Bulle (Sylvie Léonard) et Filo (Denis Mercier) être traboulinés dans la jungle où ils se mettent à la recherche de Tarzan.

Extrait de l’émission jeunesse Traboulidon, où Bulle (Sylvie Léonard) et Filo (Denis Mercier) sont « traboulidés » dans la jungle.

De 1987 à 1990, elle est du poétique et tourmenté téléroman L’Héritage créé par Victor Levy-Beaulieu.

Elle y incarne le personnage de la bienveillante Julie Galarneau, un rôle qui lui vaudra un prix Gémeaux en 1989.

Notre extrait d’archives nous la montre en conversation avec son frère Junior, le rebelle de la famille Galarneau, joué par Yves Desgagnés. Sur la terre des Galarneau à Trois-Pistoles, il est question de la passion pour les chevaux de leur père Xavier.

Extrait du téléroman L’Héritage avec Julie (Sylvie Léonard) et Junior (Yves Desgagnés) qui échange sur la passion des chevaux de leur père et de l’importance qu’il accorde à sa jument malade.

Dans un tout autre registre, le personnage de Sylvie dans la minisérie Un gars, une fille marquera l’imaginaire québécois. Le tournage de cette série a duré sept ans et a repris de plus belle 25 ans plus tard. En travaillant étroitement avec Guy A. Lepage et une équipe de tournage réduite, elle a pu créer un personnage à sa mesure.

Dans Un gars, une fille, le personnage de Sylvie est plus vrai que nature. Plusieurs se reconnaissent en elle ou y voient leur sœur ou leur amie.

L’émission, dont le concept a été repris à l’étranger, est une loupe et un miroir grossissant de la relation de couple avec ses bonheurs et ses travers.

La passion du théâtre

Entre 1997 et 2003, Sylvie Léonard atteint un sommet de réussite professionnelle avec la télésérie Un gars une fille, mais elle affirme alors ne rien tenir pour acquis. Le 9 janvier 2000, elle répond avec franchise et générosité aux questions de l’animatrice Marie-Claude Lavallée à l’émission Entrée des artistes.

Entrevue de Marie-Claude Lavallée avec Sylvie Léonard où elle parle de son enfance, de sa passion pour son métier, du théâtre, de son parcours et de son rôle de maman.

Une rare entrevue où l’actrice se livre sur sa passion pour le théâtre et sa relation avec sa fille, qui entreprendra elle aussi une carrière de comédienne. Il est question de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.

« Pour ma santé, pour mon équilibre, j’ai besoin de plus de temps quand je ne suis pas comédienne que comme comédienne. Je ne suis pas capable d’être dans la représentation tout le temps. » — Une citation de Sylvie Léonard, Entrée des artistes 2000

L’artiste nourrit une grande passion pour le théâtre. Dès 1977, on peut la voir jouer la bonne dans Pygmalion de Bernard Shaw, présenté au TNM.

Elle est de plusieurs télé-théâtres diffusés à Radio-Canada. En 1980, elle campe le personnage d’Agnès dans le télé-théâtre L’école des femmes de Molière. En 1982, les téléspectateurs la voient dans la peau d’Angélique dans L'Épreuve de Marivaux, et en 1991, elle est Mariette dans le télé-théâtre Le vrai monde de Michel Tremblay.

« Pour moi, le théâtre est le symbole de deux pôles, de la joie et de la douleur, de la peur et de l’enchantement. C’est l’exercice de mon métier qui m’insécurise le plus. Paradoxalement, c’est quand je suis sur scène que je ressens le maximum de ma force comme être humain. Il n’y a qu’au théâtre que je ressens à 100 % le plaisir de jouer. » — Une citation de Sylvie Léonard, Entrée des artistes 2000

En entrevue, Sylvie Léonard confie que de jouer la sensuelle Laura Pa en 1989 dans la pièce La charge de l’orignal épormyable de Claude Gauvreau a été pour elle un événement théâtral marquant de sa carrière.

Dans une entrevue accordée au quotidien Le Devoir le 8 avril 2002, elle confie préférer les répétitions.

« Ce que j'aime avant tout, c'est le travail d'exploration et de recherche qu'implique la répétition. À force de lire et de relire le texte, de l'étudier, le personnage prend forme, s'incarne, trouve sa voix, son regard, sa posture. » — Une citation de Sylvie Léonard, Le Devoir, 8 avril 2002

Le 13 février 2004 à Aujourd’hui, la journaliste Alexandra Diaz fait un compte rendu de la pièce de théâtre Bachelor présentée au théâtre Corona.

Reportage d’Alexandra Diaz qui fait un compte-rendu de la pièce de théâtre Bachelor de Louis Saïa reprise avec la comédienne Sylvie Léonard au théâtre Corona. Le bulletin de nouvelles est animé par Simon Durivage.

À l’origine, la pièce avait été créée en 1979 par Louis Saïa, et c’est Pauline Martin qui tenait le rôle principal. Une pièce exigeante. Sylvie Léonard est seule sur scène, mais cela semble tellement facile , comme le souligne la journaliste culturelle.

Malgré une absence des planches d’une durée de huit ans, la comédienne rend le rôle de Dolores, une femme sans-gêne, avec un aplomb et une aisance désarmante.

Yves Desgagnés dirige ce one woman show qui sera ensuite présenté à travers la province.

Sylvie Léonard interprétera Jackie Kennedy dans la pièce Jackie (2010) et elle se rendra en Europe participer à l’expérience théâtrale Vanishing Point (2015), où le dispositif scénique de Marc Lainé composé d’une voiture, de projections vidéo et d’un groupe de musique inspire le road trip.

Le couple formé de Guy A. Lepage et Sylvie Léonard se retrouve pour quatre nouveaux épisodes d’Un gars, une fille, diffusés sur ICI TÉLÉ et sur ICI TOU.TV. L’équipe a annoncé que la série reviendrait pour une saison complète en janvier 2024.

Malgré 25 ans d’absence, la complicité entre les deux acteurs n’a pas pris une ride et le naturel est revenu au galop.