Dolbeau-Mistassini veut investir 1,2 million de dollars dans ses espaces verts

Cette somme permettra ainsi de mettre en œuvre le Plan directeur des parcs et espaces verts (PDPPEV) de la municipalité, qui a été adopté le 4 avril 2022.

En juin de la même année, un comité de citoyens a été formé et a été chargé de choisir différents projets issus d’un appel de candidatures.

Ainsi, d’ici 2025, les parcs Lions, des Copains et Savary, qui présentaient un état de désuétude le plus avancé, subiront des interventions pour plus de 300 000 dollars.

Au sein du parc des Lions, en plus d’une amélioration du couvert végétal, le comité de citoyens souhaite ajouter du mobilier urbain, en plus de créer une zone dédiée aux aînés.

Les modules de jeux du parc Lion sont recouverts de graffitis. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Une somme de 150 000 dollars est notamment prévue pour l’ajout de mobilier urbain sur le territoire de la Ville.

Un beau travail qui aura un impact intéressant au centre-ville et qui démontre les avantages de travailler avec la communauté autour de projets mobilisateurs et uniques , a mentionné le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy, par voie de communiqué.

Parc musical et autres investissements

Parmi les autres nouveautés, Dolbeau-Mistassini souhaite mettre en place un parc musical. Un budget de 150 000 dollars est réservé pour le projet, dont 25 000 dollars pour l’achat de modules de musique.

Un autre montant de 500 000 dollars est aussi prévu pour l’installation d’une trampoline extérieure et d’une piste à rouleaux, dont les emplacements sont à déterminer.

De ce montant, une halte verte sera créée au parc Beaurivage pour les usagers de la Véloroute des Bleuets. Enfin, le comité citoyen entend financer une étude qui portera sur la mobilité durable, dont l’enveloppe permettra de déployer diverses actions.

Avec les informations de Laurie Gobeil et de Julien B. Gauthier