Une vidéo mettant en scène une fausse fillette de Granby suscite l’indignation

La personne derrière ce compte, que Radio-Canada n'est pas parvenu à identifier, a crée par ordinateur des personnages aux traits réalistes qui racontent d'une voix fictive les sévices subis par les personnes qu'ils incarnent.

AVERTISSEMENT : Les images et mots qui suivent peuvent être difficiles à regarder et être choquants pour certains. Nous préférons vous avertir.

Un compte TikTok qui utilise l'intelligence artificielle pour redonner vie à des victimes de meurtre fait beaucoup réagir.

Dans le cas de l'histoire de Granby, on aperçoit une jeune fille enroulée dans ce qui s'apparente à du ruban gommé raconter comment sa belle-mère et son père l'ont traitée.

Je suis morte alors que les services sociaux connaissaient mon calvaire. Je suis la fillette de Granby et j'ai 7 ans pour toujours. Le 30 avril 2019, c'est mon père qui m'a attaché avec un chemisier pour que mes bras ne bougent plus et il est allé travailler. J'ai suffoqué parce que je n'avais plus d'air. Elle m'a laissée m'étouffer à petit feu. Mon père est rentré du travail et a découvert que j'étais morte , l'entend-on dire dans la vidéo d'une durée d'un peu plus de deux minutes.

Au bas de la vidéo, on peut voir des sous-titres de ce que le personnage dit et les mots plus chargés émotivement sont écrits en rouge.

Cette vidéo, qui utilise l'intelligence artificielle, a grandement choqué la famille de la fillette de Granby lorsqu'elles en ont pris connaissance. Ça a été difficile à annoncer à mes clientes. C'est impossible d'imaginer que des gens ont cette idée de faire des vidéos comme ça. C'est un manque de respect pour la famille, mais aussi pour la mémoire de la petite , a déploré l'avocate de la mère et de la grand-mère de la fillette, Me Valérie Assouline.

Un choc pour la famille

La vidéo a été retirée du compte officiel, mais des copies sont encore partagées, ce que déplore la famille.

« Elles sont dévastées. Ça a ravivé encore énormément de sentiments. C'est vraiment de mauvais goût. Je demande à tous ceux qui l'ont partagée de l'effacer. C'est douloureux pour la famille. » — Une citation de Me Valérie Assouline, avocate de la mère et de la grand-mère de la fillette

Me Assouline mentionne que la famille veut laisser le tout entre les mains des autorités policières afin de tenter de retrouver les personnes qui ont créé et mis en ligne la vidéo. Une plainte aurait d'ailleurs été déposée à la Sûreté du Québec pour qu'on retire la vidéo.

Le compte Histoires vivantes compte plus de 400 000 abonnés. Outre la fillette de Granby, on peut y voir des vidéos mettant en scène John Lennon, Dalida ou encore Edit Piaf. Dans la biographie, le compte indique faire des « histoires réelles et historiques », des « portraits synthétiques » et prétend être une « chaîne d'information ». Au total, la centaine de vidéos ont récolté plus de 2,6 millions de j'aime.

« Un acte criminel »

Radio-Canada a fait quelques recherches en ligne et il existe d'autres vidéos où l'on voit des photos qui permettent d'identifier la fillette de Granby.

Me Valérie Assouline estime qu'elles peuvent être illégales et que les personnes concernées doivent faire face à la justice. Il y a des enquêtes policières qui vont se faire. C'est un acte criminel. C'est très grave. Il y a des ordonnances de non-publications [qui empêchent] de dévoiler des informations aussi précises avec des noms et tout ça. C'est inacceptable et illégal , déplore-t-elle.