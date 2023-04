Une chaleur extrême qui inquiète le Nunavik

Lundi, la température a atteint 16 degrés Celsius à Kuujjuaq, établissant un nouveau record, alors que la moyenne maximale de cette période de l’année est de -1,6 degré.

Bien que cet événement météorologique ne puisse être entièrement expliqué par les changements climatiques, il s’inscrit tout de même dans une tendance à la hausse des températures globales, selon Environnement Canada.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

N’empêche, pour les résidents de Kuujjuaq, l’arrivée si soudaine du temps chaud n’a rien de rassurant.

C’est une journée comme on peut voir au début de l’été, alors qu’on est seulement à la fin d'avril. C’est sur toutes les lèvres en ville en ce moment , explique le vice-président de la corporation Makivvik, Adamie Alaku.

Adamie Alaku est vice-président de la corporation Makivvik, qui est l'organe politique voué à la défense des intérêts des Inuit signataires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Il s’inquiète du fait que la fonte précipitée de la neige empêche les résidents d’avoir accès à l’intérieur des terres au printemps.

Pour le sud du Nunavik, c’est de plus en plus difficile d’avoir accès à nos territoires de chasse, parce qu’il n’y a presque plus de neige pour circuler. [...] Ça devient un problème, car on ne peut plus subvenir aux besoins de nos familles , ajoute-t-il.

L'hiver, la neige permet aux résidents de circuler dans la toundra pour chasser, ce qui devient beaucoup plus difficile durant l'été. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La glace mince du printemps

Le printemps est généralement une période très achalandée sur les lacs et rivières de la région. Les journées s’allongent et la température est plus clémente.

Le temps chaud et la faiblesse du couvert de glace sur les plans d’eau forcent toutefois les résidents à redoubler de prudence, comme le rappelle l’instructeur du Centre de survie arctique du Nunavik, Larry Brandridge.

Ça m’inquiète pour ma propre sécurité et celle de mes amis. Je sais qu’ils vont aller sur leurs sentiers traditionnels. De savoir que ces chemins ne sont plus aussi stables qu’avant, ça m’inquiète , explique-t-il.

Ce dernier remarque que le couvert de neige arrive de plus en plus tard dans l’année, et qu’il fond plus tôt qu’à l’habitude.

Il y a quelques jours à peine, la neige était omniprésente dans le paysage de Kuujjuaq. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Le résident de Kuujjuaq et membre de l’Association de tourisme du Nunavik, Allen Gordon, fait le même constat.

Selon lui, la région a perdu l’équivalent de deux mois de température hivernale par rapport aux années 1990.

Le printemps arrive très rapidement et la neige au sol fond tout de suite. Ça réduit le temps que nous avons à circuler sur nos terres en motoneige , explique Allen Gordon.

Il possède un camp d’écotourisme, à environ 70 kilomètres de Kuujjuaq, qui subit les contrecoups de la fonte plus rapide de la neige.

Le camp d'Allen Gordon n'est accessible qu'en motoneige ou en hydravion. Photo : Fournie par Allen Gordon

Je comptais transporter du matériel et de l’équipement pour rénover mon camp, mais lors de mon dernier voyage, je n’y suis presque pas arrivé! La neige était molle et je suis resté pris , se désole Allen Gordon.

D'après les informations de Rachel Watts