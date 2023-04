Le Conseil culturel fransaskois se dote de deux directeurs généraux

Le conseil d’administration du Conseil culturel fransaskois (CCF) a annoncé jeudi la nomination de deux directeurs généraux à la tête de l'organisme : Elma Bos et Dany Rousseau. Ils remplacent Suzanne Campagne, qui restera en fonction jusqu’à la fin du mois de mai, souligne l'organisme.

En plus d'être codirectrice générale du CCF, Elma Bos va aussi occuper le poste de directrice artistique. Passionnée des arts et de la culture, Mme Bos a suivi « un cursus artistique et littéraire et est diplômée d'une école d'architecture d'intérieur », précise l'organisme communiqué de presse.

Selon le CCF , Emma Bos fait partie de l’organisme depuis janvier 2021, avec pour mission le développement communautaire par le biais des arts et de la culture .

La nouvelle codirectrice générale du CCF, Elma Bos, est passionnée des arts et de la culture. Photo : Conseil culturel fransaskois (CCF)

Arrivée en Saskatchewan après 10 ans de carrière dans le commerce d'épicerie fine, elle s'est intégrée à la communauté fransaskoise en occupant diverses fonctions à l'Association communautaire fransaskoise de Regina (ACFR).

Je me réjouis de former un duo avec mon collègue Dany Rousseau pour mener le CCF vers une transformation qui puisse rayonner dans toute la province et au-delà , note Elma Bos.

« On va pouvoir avoir ces deux projets qui vont se juxtaposer en permanence et, bien souvent, ce sont d’abord le côté pragmatique qui se met en place et, ensuite, le développement, mais là ça va être vraiment en simultané. » — Une citation de Elma Bos, codirectrice générale et directrice artistique du CCF

Quant à Dany Rousseau, il prendra les rênes de la direction administrative, qu’il occupera en plus de celui de codirecteur général.

Selon le CCF , il totalise « plus de 20 ans d'expérience dans le milieu artistique et culturel », qu’il a notamment accumulés auprès de La Troupe du Jour à titre de directeur administratif, de 2002 à 2016.

Par la suite, il s’est joint à l'équipe du CCF pour s’occuper de la coordination de la programmation scolaire et communautaire, précise l'organisme.

Je suis ravi de travailler étroitement avec ma collègue Elma en prenant la barre du Conseil culturel fransaskois afin de contribuer à l’épanouissement des arts et de la culture en Saskatchewan , affirme Dany Rousseau.

Dany Rousseau a siégé à plusieurs conseils d’administration, dont celui de l’Association des théâtres francophones du Canada, du Réseau des grands espaces, du Ness Creek Music Festival et de l’Association jeunesse fransaskoise.

Dany Rousseau, directeur administratif et codirecteur général du Conseil culturel fransaskois (CCF) a siégé à plusieurs conseils d’administration, dont celui de l’Association des théâtres francophones du Canada. Photo : Conseil culturel fransaskois (CCF)

Selon la présidente du conseil d’administration du CCF , Anne Brochu Lambert, la décision de nommer deux directeurs généraux est une décision historique dans la vie de l’organisme .

Ils devront relever des enjeux stratégiques, d’organisation, mais aussi au niveau de la programmation du festival qui s’en vient , dit-elle.

Cette décision de codirection va permettre une meilleure délégation des tâches pour servir au mieux la communauté , précise Anne Brochu Lambert.

On offre à deux personnes de la relève, compétentes, amoureuses de la culture et des arts, qui connaissent déjà les rouages du CCF , de relever un nouveau défi auprès de nous, pour le plus grand bénéfice de la communauté francophone , souligne la présidente du conseil d’administration du CCF.

L'organisme précise par ailleurs que Suzanne Campagne assumera, par la suite, un rôle de coordination pour les célébrations du 50e anniversaire du CCF .

Avec les informations de Perrine Pinel